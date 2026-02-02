Cher anunció como ganador a un cantante fallecido en los Grammy 2026 y se volvió viral [VIDEO]

La interprete confundió el tema Luther, de Kendrick Lamar y SZA, con el cantante Luther Vandross, que murió en 2005. Así reaccionó el famoso rapero.

Durante la reciente edición de los Grammy 2026, la icónica cantante Cher protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al confundir el nombre del ganador de la categoría 'Grabación del año'.

La veterana artista, de 79 años, debía anunciar el premio más importante de la gala, pero tras una breve pausa y algunos problemas con el teleprompter, leyó erróneamente que el ganador era el fallecido cantante Luther Vandross, legendario intérprete de R&B que murió en 2005.

La confusión surgió cuando Cher abrió el sobre y, al ver la palabra “Luther” —título de la canción ganadora—, interpretó que se trataba de Vandross, cuya música fue sampleada en el tema Luther, interpretado por Kendrick Lamar y SZA. Sin embargo, la estatuilla correspondía a dicha canción, no al artista fallecido.

Tras la equivocación, Cher corrigió rápidamente su anuncio diciendo: “No, Kendrick Lamar”, y el rapero junto a su colega subieron al escenario a recibir el premio mientras el público reaccionaba con humor al momento.

“the Grammy goes to Luther Vandross.”



— Cher announcing the winner of ‘Record of the Year’ at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/rSTjjDdNIb — Pop Base (@PopBase) February 2, 2026

¿Cómo reaccionó Kendrick Lamar a la confusión?

El propio Kendrick Lamar tomó con buena actitud la situación, riéndose del error y rindiendo homenaje a Luther Vandross durante su discurso de aceptación, recordando la influencia del legendario cantante en la música contemporánea.

Este episodio se convirtió en uno de los momentos virales de la gala, generando reacciones en redes sociales y comentarios humorísticos de los asistentes, quienes compararon la confusión con otros momentos emblemáticos de entregas de premios en vivo.

A pesar del desliz, la actuación de Cher fue uno de los segmentos más memorables de la noche, y el incidente no opacó los logros de los verdaderos ganadores de la ceremonia.

El rapero californiano Kendick Lamar volvió a triunfar en los Grammy al coronarse por segundo año consecutivo como el artista más premiado de la edición con cinco galardones.Fuente: EFE

Kendrick Lamar rompe el récord como el rapero con más Grammys de la historia

El rapero californiano Kendrick Lamar se convirtió en el rapero con más premios Grammy de la historia al superar los 22 gramófonos acumulados de Jay-Z en la 68º edición de estos premios.