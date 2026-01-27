Fátima Chávez y Martín Riepl forman la nueva dupla informativa de RPP que estará al frente de 'Conexión'

Fátima Chávez y Martín Riepl estarán al frente de Conexión, el programa que se emitirá en la multiplataforma de RPP desde el 2 de febrero, a las 6:00 p.m. Será un espacio informativo que contará de manera clara y sencilla lo que ocurre durante el día, con noticias y entrevistas que tendrán un enfoque ágil y entretenido. Además, el público podrá participar llamando y compartiendo su opinión a través de WhatsApp o del chat de YouTube.

Sobre su llegada a RPP, los periodistas compartieron sus impresiones sobre lo que significa formar parte del medio y el compromiso de brindar información de calidad.

"Nos están jalando por el valor que entregamos, pero para nosotros el alcance de RPP en la multiplataforma, la confianza y la credibilidad del medio no son una frase vacía. Con el tiempo se ha demostrado que termina siendo un referente, especialmente en periodos como este, el electoral", dijo Riepl en declaraciones al programa Encendidos.

Fátima Chávez: "Somos periodistas, pero no dejamos de ser ciudadanos"

Por su parte, y continuando con el tema electoral, Fátima señaló que en este periodo existe la necesidad de ayudar a los ciudadanos a comprender cómo funciona la nueva organización interna del Congreso, que ahora estará compuesto por una Cámara de Diputados con 130 miembros y un Senado con 60 miembros.

"En este periodo se necesita información con claridad y calidad, data veraz y la necesidad de construir un discurso común entre los ciudadanos; además, ayudarlos a entender esta cosa rara, medio amorfa o desconocida que tiene que ver con los más de 9 mil candidatos, las treinta organizaciones políticas y la nueva conformación de senadores y diputados", indicó.

Chávez también se refirió al rol periodístico en un contexto político complejo, en el que la ciudadanía exige respuestas claras y mayor cercanía por parte de los medios de comunicación

"Somos periodistas, pero no dejamos de ser ciudadanos. No dejamos de sentir una indignación real y es importante poder canalizarla de la manera más correcta: hacer las preguntas que quisiera hacer cualquier ciudadano, escucharlos, leerlos y estar conectados precisamente con ellos, ¿no? Para poder aterrizar finalmente y, a veces, desnudar al propio político con sus palabras", agregó.

Martin Riepl y Fátima Chávez serán los condutores de 'Conexión.' | Fuente: RPP