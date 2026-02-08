Defensoría del Pueblo alerta posibles riesgos en costos en ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa: ¿qué sostienen?

La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe sobre los contratos de gobierno a gobierno relacionados con la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, con la que se busca facilitar el acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Se trata del Informe Defensorial N.° 251, bajo el título "El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez: Impactos de una mala planificación en el ejercicio de derechos y la calidad de vida".

El jefe de Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo, Herbert Saldaña señaló en RPP que en el informe se menciona un posible sobrecosto en la obra que "se identifica en la obra a partir de la incorporación de esta vía aérea al puente que es obligación del Estado, de acuerdo al contrato".

"En la adenda 8, se considera ese tema del presupuesto, y a partir de ese análisis nosotros concluimos que también existe una lejanía geográfica entre la conexión que se proyecta hacer entre lo que es Santa Rosa con la carretera central. Ese es un punto de observación también importante, así como el tema del presupuesto [¿Con la carretera central?] Es esa, ir hasta la costanera y de allí hacer una conexión bastante remota, por decirlo menos, ¿no? En consideración al tramo principal, que es la carretera central", declaró Saldaña en Ampliación de Noticias.

Situación con EGIS

Por otro lado, Herbert Saldaña sugirió la evaluación de la aplicación de la cláusula anticorrupción tras conocerse que Egis Villes Et Transports Sucursal del Perú - EGIS, la empresa encargada de brindar asistencia técnica a través de PMO Vías, "fue sancionada por el Banco Interamericano de Desarrollo por participar en prácticas fraudulentas".

"Si bien es un ente asesor en el contrato, la cláusula rige para todos los que están formando parte del proyecto", añadió Saldaña en RPP.

Es importante señalar que la propia Defensoría recuerda este hecho en el punto 17 de las conclusiones del informe, en donde alerta riesgos en el contrato de Estado a Estado con Francia, entre Provías Nacional y Egis, luego que se "han identificado causales de posible resolución del contrato debido a que dos empresas vinculadas a EGIS se encuentran inhabilitadas" por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Cuestionamientos sobre proceso de construcción del aeropuerto

Por su parte, Marco Ibazeta Marino, defensor adjunto para la Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, y que formó parte de la elaboración del informe, cuestionó el porqué "se demoró 25 años en terminar" la construcción del aeropuerto y añadió que "no se planificó bien la entrega de los terrenos".

"Cuando se construye un aeropuerto, no solamente hay que ver las dos pistas, sino ubicar dónde va a estar el edificio central. Y allí se surgió el primer conflicto, porque LAP dijo deben haber dos terminales, uno para nacional y uno para extranjeros. Pero el aeropuerto tiene que integrarse a la ciudad. El plan de integración a la ciudad se hizo por la avenida Faucett y se estableció el plan para que la línea de metro, la línea 4, tenga una estación por la avenida Faucett", explicó en RPP.

"La Defensoría no entiende por qué cuando LAP le dice 'utilizamos los dos terminales', el Ministerio de Transportes dice no. Y nadie piensa en la alternativa de integración del aeropuerto. Luego se compromete el Ministerio de Transportes a construir el puente de acceso por la avenida Santa Rosa. Después, como último recurso de emergencia, dicen 'no, ya no lo voy a construir, vamos a incorporar ese puente a la construcción de la Vía Elevada Santa Rosa'. Y buscan el contrato de gobierno a gobierno con Francia", añadió.

En esa línea, recordó el hallazgo de que la empresa encargada del apoyo técnico, EGIS, se encontraba inhabilitada por el BID y el Banco Mundial.

"¿Dónde están los sistemas de controles en la negociación del Ministerio de Transportes porque compró vías para contratar con alguien o que el Estado francés nos diga con esta empresa? [...] Y es más, los estudios técnicos no están terminados. No se han analizado los costos para la adjudicación de terrenos. No se ha negociado con la población. Y de repente lo que podía costar 1 500 millones de soles y empieza a costar 2 400", enfatizó en RPP.

Agregó que ese problema que se ha producido para la construcción de la Vía Santa Rosa "está también produciéndose" en el caso de la Nueva Carretera Central.

Recomendaciones de Defensoría

En consecuencia, Herbet Saldaña, aseguró que, una vez detectada la alerta en este informe, el Estado no solamente debería cambiar al operador o asesor, sino "tal vez aprovechar y hacer una modificación al contrato en la parte pertinente a los efectos de poder viabilizar la obra, que como obra y la finalidad pública todos la queremos".

Respecto a la viabilidad de la vía expresa, Ibazeta recomendó utilizar "todo lo que está planificado" para el acceso de Faucett y la terminal del Metro de Lima, pero "usar las dos terminales", así como "negociar un paso de la terminal hacia el otro terminal".

"Puede ser subterráneo, puede ser dándole la vuelta. Porque nos resulta más barato, más rápido, que una obra que se va a entrampar porque no tenemos estudios técnicos y no sabemos cuánto va a costar", comentó en RPP.



El caso

Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había señalado que en el caso del Puente Santa Rosa, el contrato está suscrito entre Provías Nacional y el Consorcio Chalaco (SACYR – AECON), sin participación de la PMO Vías —argumento que también señaló en RPP Claudia Dávila, directora de Provías Nacional—.

Por su parte, PMO Vías había señalado que Provías Nacional sí decidió resolver de manera unilateral el Acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito en mayo de 2021.

Para la empresa, esta decisión amenaza el desarrollo de proyectos clave justo cuando las megaobras están próximas a ser adjudicadas.

No obstante, Provías Nacional sostuvo que en el caso del nuevo puente Santa Rosa, los contratos para las obras han sido suscritos con otras empresas internacionales donde PMO Vías no figura como parte contractual.

En diálogo con RPP este domingo 8 de febrero, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aclaró que el contrato de gobierno a gobierno con Francia para la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa (acceso al nuevo aeropuerto) se mantiene vigente y que las obras comenzarán este año.