Contraloría detectó 54 equipos biomédicos no operativos en cinco hospitales de Lima y Callao

La Contraloría General de la República detectó que 54 equipos biomédicos de cinco establecimientos de salud en Lima y Callao no están operativos, lo que dificulta la atención en áreas críticas como las salas de emergencia.

Así lo indicó a La rotativa del aire-edición domingo de RPP, Luis Castillo, vocero de la Contraloría, quien precisó que esta situación fue detectada en un control preventivo realizado en el Hospital Edgardo Rebagliati, Hospital Suárez Angamos, Hospital Carlos Alcántara, Hospital Sabogal y el Hospital Luis Negreiros.

“No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando del lugar más crítico de un establecimiento de salud, que es la sala de emergencia, donde se identificaron más de 54 equipos biomédicos en estos cinco establecimientos, que no vienen operando”, señaló.

El funcionario precisó que la acción de control fue realizada entre el 21 de noviembre y la primera semana de diciembre. Entonces se detectó también que, además de los equipos biomédicos, equipos sencillos como hemoglobinómetros o de laboratorio tampoco estaban operativos, por lo que instó a los directores de hospitales a priorizar el mantenimiento.

“Aquí es muy importante el tema del mantenimiento y por eso es que la Contraloría está ingresando a los establecimientos de salud y no solo EsSalud, sino también Minsa y a nivel nacional, justamente para advertir que necesitamos tener un plan de mantenimiento de los equipos no son eternos, si los compro y si no les doy mantenimiento, es como nuestros carros, si nuestros carros no los mantenemos se van a malograr, por el uso que se les da”, sostuvo.

“Entendemos las carencias económicas, entendemos todo, pero la prioridad es darles sostenibilidad. Es por eso es que, con el trabajo que estamos realizando en la Contraloría de manera preventiva es asegurar ahora que se cuente con los recursos necesarios para hacer este mantenimiento”, añadió.

Falta de medicamentos

Respecto de la situación de abastecimiento de medicamentos en los centros de salud, el funcionario de Contraloría indicó que existe una mala programación, pues los centros médicos programan medicamentos “por debajo de la demanda”. Asimismo, advirtió que se ha identificado dos centros médicos que no cuentan con certificación de buenas prácticas de almacenamiento.

“Hay medicamentos cuyo stock, que son medicamentos altamente requeridos, pero que no son tan demandados en la zona de emergencia y que están a punto de vencerse, por qué, porque no estoy programando lo que en realidad se necesita”, dijo.

“Adicionalmente a ello tenemos el problema que hay dos establecimientos de salud que no cuentan con certificación de buenas prácticas de almacenamiento dentro de sus instalaciones de almacenes de medicamentos, como es en el caso del Hospital Suárez Angamos y el Hospital Luis Negreiros”, añadió.