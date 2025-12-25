Arequipa: un sismo de magnitud 3.6 se sintió en Vítor

El foco del sismo se localizó a 24 kilómetros al noroeste del distrito de Vítor, con una profundidad de 25 kilómetros.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3.6 se registró la noche de este jueves en la provincia de Arequipa, en la región del mismo nombre.

El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 10:29 p. m., se localizó a 24 kilómetros al noroeste del distrito de Vítor (provincia de Arequipa), con una profundidad de 25 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.