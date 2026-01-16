Asociación Automotriz del Perú culpa al MTC por desabastecimiento de placas para motos y exige al MTC adoptar medidas

Jaime Graña, gerente general de la AAP, dijo que su gremio tenía lista las nuevas placas para su posterior distribución; sin embargo, señaló que el MTC suspendió la implementación del nuevo formato.

El desabastecimiento de placas de rodaje para motocicletas y mototaxis continúa generando preocupación en el sector automotor. La Asociación Automotriz del Perú (AAP) atribuyó esta situación a decisiones unilaterales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que, según el gremio, truncaron la implementación de la nueva placa para vehículos menores, pese a que el sistema ya estaba listo para operar desde diciembre.

Jaime Graña, gerente general de la AAP, explicó que la entidad que preside estaba preparada para iniciar la distribución de nuevas placas de siete dígitos, distintas al actual modelo de color azul, el 17 de diciembre. Y es que en esta fecha debía iniciarse el cambio programado al nuevo diseño de placas para vehículos de la categoría L: motocicletas, mototaxis y otros vehículos menores.

Pero Graña dijo que el MTC decidió suspender la implementación del nuevo formato de placas y ordenar el regreso al formato anterior.

“Nos están tratando de demostrar que estamos en incumplimiento del contrato porque no podemos producir una placa que ya había caducado”, señaló, acotando que la AAP mantiene 147 mil placas en stock en sus almacenes.

Graña también cuestionó que el ministerio haya modificado el esquema de forma abrupta.

“Ha habido un cambio radical, pero también unilateral y sin advertencia hacia nosotros, que somos a nivel nacional el administrador exclusivo del sistema de placas de rodaje”, sostuvo.

El gerente general de la AAP indicó que el gremio propuso al ministerio utilizar el nuevo stock sin modificar los precios.

“Esta placa, que es bastante más cara, se la vamos a dar al mismo precio. No tienen que aprobar ninguna estructura de precios”, explicó. No obstante, afirmó que la propuesta fue rechazada.

“El 7 [de enero] nos dijeron que presentemos la propuesta, la presentamos el 8 y nos la revocaron”, añadió.

Suspenden hasta el 30 de noviembre la implementación de la nueva placa

El Poder Ejecutivo dispuso la suspensión hasta el 30 de noviembre de 2026 de diversas medidas relacionadas con la implementación de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje para vehículos menores de la categoría vehicular L, que incluye motocicletas y mototaxis.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que esta medida permitirá continuar con las acciones necesarias para asegurar una adecuada puesta en marcha del nuevo sistema, garantizando la continuidad del servicio de expedición de placas y la correcta identificación vehicular.