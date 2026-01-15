“Por el bien de las grandes mayorías”: comandante general de la PNP defiende decreto que prohíbe circulación de dos personas en moto

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, exhortó a los motocicletas a cumplir la normativa como un “aspecto de conciencia con la seguridad”.

“Por el bien de las grandes mayorías”. Así se pronunció el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al destacar la próxima publicación del Decreto Supremo que prohibirá la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta.

En declaraciones a RPP, el alto mando policial dijo que, aunque se trata de una medida “drástica”, se busca mitigar los índices de criminalidad, dado que la motocicleta es uno de los vehículos utilizados por el sicariato y la delincuencia común.

“Por eso que yo aún llamado a los señores motociclistas… para que entremos en un aspecto de conciencia con la seguridad, que es una responsabilidad y un compromiso de todos, así como se han tomado medidas drásticas respecto de la salud o al COVID; o al tránsito que en un día transita uno y en otro día no, y se respetan”, comentó.

“Esto es por el bien de las grandes mayorías. Son medidas que es necesario acatarlas”, agregó.

Opiniones divididas por normativa

Obviamente, la normativa no ha sido del agrado de la comunidad de motociclistas.

El equipo de RPP estuvo esta mañana en la Plaza de Armas de Barranco para recoger algunas opiniones.

Un motociclista consideró que se pueden implementar otras medidas e indicó que se verá afectado con la normativa, ya que no podrá trasladar a su esposa ni a su hija.

“Quizás el presidente está actuando así por lo mismo que por los robos, por la inseguridad ciudadana, quizás, ¿no? Pero también tiene que ver el tema de lo que nos puede afectar también, pues”, señaló.

Mientras algunos transeúntes sí se mostraron a favor de prohibir dos personas a bordo de una motocicleta.

RPP estuvo en la Plaza de Armas de Barranco para recoger opiniones sobre esta normativa. | Fuente: RPP

"Yo sí estoy a favor, sí, que haya intervenciones”, declaró un transeúnte.

Otro peatón evitó englobar a los motociclistas, pero sí recalcó que los delincuentes utilizan este vehículo menor para cometer sus fechorías.

“En moto pasan así y sacan su arma y se la lucen, se llevan celulares, asaltan. [Hay que aplicar] mano dura, mano fuerte”, finiquitó.

El Decreto Supremo se publicará este viernes, anuncia presidente José Jerí

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el decreto supremo que prohíbe el traslado de dos personas a bordo de una motocicleta será publicado oficialmente este viernes, 16 de enero.

El mandatario fue enfático al señalar que la norma busca cortar de raíz una de las modalidades más utilizadas por el sicariato y la delincuencia común.

"Mañana sale publicada la ley, el decreto supremo y, en consecuencia, ya queda en manos de la Policía. Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad", declaró.

El jefe de Estado reconoció que la ciudadanía vive momentos "ciertamente complicados" debido a la inseguridad y subrayó que esta prohibición tiene como objetivo recuperar la tranquilidad en las calles.

Jerí sostuvo que no se puede permitir que la circulación de dos ocupantes en estas unidades siga pasando desapercibida ante los ojos de las autoridades.