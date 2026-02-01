De adolescentes a criminales: ¿por qué más jóvenes están siendo reclutados por organizaciones delincuenciales?

Lucía Nuñovero, especialista en criminología, denominó este fenómeno como “reclutamiento” y señaló que no se limita al país. | Fuente: Andina

En los últimos años, se ha observado un incremento notable en la participación de jóvenes en actividades delictivas en Perú, lo que ha generado preocupación en la sociedad y en las autoridades.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Lucía Nuñovero, especialista en criminología, denominó este fenómeno como “reclutamiento” y señaló que no se limita al país, sino que también se presenta en otras naciones de la región como Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil.

“[Es] un fenómeno que se llama el reclutamiento. El reclutamiento de jóvenes y adolescentes por parte de bandas y organizaciones criminales es característico ya no solamente en nuestro país, sino la violenta delincuencia organizada que está enfrentando Ecuador, Colombia, Venezuela [y] Brasil. Los últimos años quizá a nosotros nos ha encontrado un poco desprevenidos, pero el reclutamiento constante para tareas en particular más violentas, muchas veces sicariatos, por ejemplo, y -en general- su entrenamiento para que conformen estas bandas criminales desde tempranas edades es parte de esta evolución”, explicó.

Un último caso que ha conmocionado al país y que tiene implicado a un menor es el de Martín Mamani, el joven de 19 años asesinado el pasado 21 de enero tras resistirse a ser asaltado en una calle del distrito limeño del Rímac. Según información policial, el presunto responsable del crimen sería un menor de edad, quien fue capturado el pasado sábado 24 de enero, en un hospedaje de San Juan de Lurigancho (SJL).

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Factores que contribuyen al reclutamiento de jóvenes

Asimismo, Nuñovero destacó que este “reclutamiento” respecto a que cada vez personas más jóvenes pertenezcan a bandas criminales se asocia no solo a factores “intrínsecos” de los menores, sino a una combinación de variables sociales y familiares que facilitan su incorporación en actividades delictivas.

“Hablamos de factores intrínsecos propios de una personalidad que pueden ser generados en un ambiente familiar donde no se propicia la empatía o justamente el control de los impulsos. Luego, cuando se avanza en lo que denominamos carreras criminales, o lo que estamos viendo ya son carreras criminales avanzadas”, aseveró.

“[…] Desde tempranas edades se inician con estos, por ejemplo, robos o algún homicidio por encargo y luego se van perfeccionando en liderazgos de estas bandas o de estas células de organizaciones transnacionales, inclusive”, acotó.

La especialista también hizo hincapié en factores como la “invitación” de los líderes de organizaciones criminales “a delinquir”, el “entrenamiento por parte de las bandas o pandillas”. Según refirió, estos promueven “un cambio mayor en la conducta” de los jóvenes. “Lo que estamos viendo ahora es oferta de carreras criminales; es decir, reclutamiento”, destacó.

“Vamos a ver también un fenómeno de expansión en cuanto a la cultura. Los mismos adolescentes en redes, los mismos adolescentes en sus barrios van a ir familiarizándose y acostumbrándose y hasta admirando estas figuras que son las que aportan más dinero, las que mueven ciertos marcadores de prestigio en este fenómeno antinormativo que es la criminalidad”, agregó.







Lucía Nuñovero, especialista en criminología. | Fuente: RPP