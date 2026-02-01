Callao: dejan nota extorsiva a empresas de transporte que realizan ruta hacia Ventanilla

Chofer de una de las empresas recibió la amenaza mientras se trasladaba por la Av. Néstor Gambetta. Presuntos extorsionadores se presentaron como miembros de la banda criminal 'Los Chuquis'.

La Policía Nacional viene investigando una denuncia que presentó un grupo de transportistas que realizan la ruta hacia el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La denuncia se dio luego de que un chofer recibiera una nota extorsiva mientras se trasladaba por la avenida Néstor Gambetta, a la altura del óvalo Cantolao.

Según información policial, en el mensaje, los autores se identifican como supuestos integrantes de una banda criminal denominada 'Los Chuquis' y señalan que se trata de un comunicado de advertencia dirigido a los transportistas.

Cinco empresas amenazadas

En la nota, los desconocidos exigen el pago de cupos y advierten que, de no cumplirse con este abono, atentarían contra la vida de los conductores. Asimismo, dejaron consignado un número de teléfono para que se comuniquen, indicando que "la próxima vez no habrá aviso previo".

En la parte final del mensaje se mencionan las empresas de transporte a las que se dirigen las amenazas, entre ellas Aries, Acorsa, Midivisa, Vencasa y Lima Express.

La PNP continúa con las diligencias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la denuncia.