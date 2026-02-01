Últimas Noticias
Callao: dejan nota extorsiva a empresas de transporte que realizan ruta hacia Ventanilla

En la nota, los desconocidos exigen el pago de cupos y advierten que, de no cumplirse con este abono, atentarían contra la vida de los conductores.
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Chofer de una de las empresas recibió la amenaza mientras se trasladaba por la Av. Néstor Gambetta. Presuntos extorsionadores se presentaron como miembros de la banda criminal 'Los Chuquis'.

La Policía Nacional viene investigando una denuncia que presentó un grupo de transportistas que realizan la ruta hacia el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La denuncia se dio luego de que un chofer recibiera una nota extorsiva mientras se trasladaba por la avenida Néstor Gambetta, a la altura del óvalo Cantolao.

Según información policial, en el mensaje, los autores se identifican como supuestos integrantes de una banda criminal denominada 'Los Chuquis' y señalan que se trata de un comunicado de advertencia dirigido a los transportistas.

Cinco empresas amenazadas

En la nota, los desconocidos exigen el pago de cupos y advierten que, de no cumplirse con este abono, atentarían contra la vida de los conductores. Asimismo, dejaron consignado un número de teléfono para que se comuniquen, indicando que "la próxima vez no habrá aviso previo".

En la parte final del mensaje se mencionan las empresas de transporte a las que se dirigen las amenazas, entre ellas Aries, Acorsa, Midivisa, Vencasa y Lima Express.

La PNP continúa con las diligencias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la denuncia.

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
Callao Ventanilla inseguridad ciudadana

