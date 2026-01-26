Cusco: autorizan reinicio del servicio ferroviario en la ruta Machupicchu–Hidroeléctrica

Ferrocarril Trasandino indicó que la medida se adoptó, luego de la culminación de los trabajos de limpieza, remoción de material y reparación de la vía férrea, afectados por un huaico.

Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, informó que, a partir de las 5:00 p. m., quedó habilitada la ruta Machupicchu–Hidroeléctrica, permitiendo nuevamente las operaciones en dicho tramo.



La empresa señaló que la medida se adoptó, luego de la culminación de los trabajos de limpieza, remoción de material y reparación de la vía férrea, afectados por un huaico ocurrido en el kilómetro 114.700.



De igual forma, PeruRail, compañía que brinda servicios de transporte ferroviario en la ruta Hidroeléctrica–Machupicchu, anunció que también retomó sus actividades desde las 5:00 p. m., tras confirmarse que la vía se encuentra en condiciones seguras para la operación.



Tres destinos turísticos fueron cerrados debido a la temporada de lluvias



Por otro lado, las lluvias de temporada que iniciaron a fines de diciembre en Cusco, y que se extenderán hasta marzo de este año, han generado que las autoridades dispongan el cierre de tres atractivos turísticos de la región, entre ellos el Parque Arqueológico de Choquequirao, al que se suspendieron los ingresos a partir del 1 de febrero, por un plazo de 30 días.



Está disposición incluye la inhabilitación de las vías de acceso por los sectores de Cachora, Santa Teresa y Mollepata, con el fin de proteger a los visitantes.



Otro destino turístico que también fue limitado al acceso de visitantes y operadores turísticos es el Camino Inca, que anualmente se cierra durante un mes. Este año a partir del 31 de enero hasta el 1 de marzo, con el objetivo de hacer mantenimiento a la vía.



El tercer atractivo turístico que será cerrado es la laguna de Humantay, ubicada en el distrito de Mollepata, provincia de Anta. Esto debido a que, en el sector de Balcompata, existe un deslizamiento activo que podría agravarse si las lluvias continúan.



En Cusco, en lo que va del año 2026, cuatro personas han muerto a causa de descargas eléctricas por tormentas. Desde el COER Cusco, pidieron a las autoridades locales difundir información sobre acciones para evitar la exposición de personas frente a las tormentas eléctricas.