Denuncian que afiliados al partido Somos Perú obtuvieron contratos en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa

Una investigación periodística denunció una serie de contrataciones en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al detectarse vínculos políticos entre los beneficiados y la dirigencia del partido oficialista Somos Perú.

De acuerdo con el programa Cuarto Poder, en dicha cartera ministerial se han identificado casi una docena de órdenes de servicio otorgadas a personas afiliadas a Somos Perú, varios de ellos sin experiencia previa en el Estado ni trayectoria académica registrada. Todos, dice el reportaje, tendrían un nexo común: su cercanía con Patricia Li, presidenta del partido, y la llegada de Sandra Gutiérrez Cuba —también militante de Somos Perú— a la cabeza de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tras asumir José Jerí (también de la agrupación Somos Perú) la Presidencia de la República.

Según el reportaje, uno de los casos es el de Jean Paul Sosa, afiliado al partido y de 25 años. El 15 de diciembre de 2025 obtuvo su primera orden de servicio como auxiliar administrativo por un monto de 2 500 soles. Al momento de la contratación no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP), trámite que recién realizó el 30 de diciembre, ni con títulos académicos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), detalló el dominical.

Una situación similar ocurre con Carlos Huamán Zamudio, otro afiliado a Somos Perú y promovido por Li Sotelo en las redes sociales. Huamán obtuvo el 21 de noviembre de 2025 una orden de servicio por 8 000 soles para labores de sistematización y análisis de información. El reportaje enfatizó que llama la atención que un día antes, el 20 de noviembre, regularizara su registro de proveedores, el cual no estaba actualizado desde 2015.

En esta polémica también figura Laris Mediana Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025 como auxiliar administrativo, pese a no contar con experiencia previa en el Estado, RUC activo al momento de la contratación ni grado académico registrado en la Sunedu.

Un cuarto caso es el de Luis Antonio Calderón, quien pasó de un contrato de 2 800 soles en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 a dos órdenes de servicio en el MIMP: una por 18 000 soles y otra por 4 000 soles. Calderón se defendió al señalar que fue convocado inicialmente para un proyecto que no se concretó, pero que, finalmente, fue contratado para labores de comunicación.

Para la analista política Mabel Huertas, si bien la contratación de militantes es, "hasta cierto punto, legítimo", el problema surge cuando no se respeta la meritocracia.

"¿Estas personas están preparadas para ocupar estos puestos? Si no están preparadas y esto es un favor que se hace o una suerte de clientelismo, el Estado termina siendo, finalmente, como bolsa de trabajo para quienes rodean a las personas que están en el poder", advirtió.