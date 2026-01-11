Denuncian que personas sin experiencia fueron contratadas en el Inpe tras reuniones con Iván Paredes

Según un reportaje, estas personas mantuvieron reuniones previas con Paredes Yataco, jefe del Inpe, en su despacho antes de que se emitieran sus órdenes de servicio en dicha institución.

Un reportaje dio cuenta de que, durante la gestión de Iván Paredes Yataco, actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), al menos siete jóvenes sin experiencia previa en el sector público ni estudios registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lograron obtener contratos con la institución.

El programa Cuarto Poder señaló que todas estas personas mantuvieron reuniones previas con Paredes Yataco en su despacho antes de que se emitieran sus órdenes de servicio en el Inpe.

En la lista de beneficiarios figuran Luis Sebastián Arce Acosta, por un monto de 10 500 soles; Lucienne Cabanillas Delgado, por 8 283 soles; Jorge de la Rosa Ayala, por 6 000 soles; Jadira Chumpitaz Soto, por 15 500 soles; Christian Quipuzco Guzmán, por 6 000 soles; Luis Huachaca Rojas, por 6 000 soles; Flor Fernández Ñique (abogada), por 11 435 soles; e Hilda Quispe Reynoso, por 3 150 soles.

“No es un solo hecho; estamos hablando de diversas contrataciones. No es un hecho aislado, sino repetitivo, con la misma forma y el mismo modus operandi en casi todos los contratos: visita previa y luego contratación”, cuestionó Cecilia Ruiz Morales, abogada especializada en contratos públicos.

El dominical indicó, además, que la mayoría de los jóvenes no cumplía con los requisitos de ley —como estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)— al momento de su contratación. De hecho, algunos regularizaron este trámite días después de haber obtenido el puesto.

El presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por el presunto cobro de coimas. De acuerdo con una denuncia, el alto funcionario habría participado en una negociación para lograr la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. Habría solicitado 80 000 soles entre 2019 y 2020 para ese fin, hecho que finalmente no se concretó.