Elecciones 2026: Se instalarán 2500 mesas de sufragio para peruanos en el extranjero, informó Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las oficinas consulares, responsables de la organización de las Elecciones Generales 2026 para los ciudadanos peruanos que residen en el extranjero, instalarán un total de 2 543 mesas de sufragio. Estas estarán habilitadas para que los electores puedan ejercer su derecho al voto el próximo 12 de abril.

Asimismo, precisó que las mesas de sufragio se distribuirán en 218 locales de votación implementados por la Cancillería, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este despliegue permitirá que 1 210 813 peruanos habilitados para votar, según el Padrón Electoral del Reniec, puedan participar en los comicios.

Y ¿cuáles son los requisitos para votar en el extranjero? Desde la Cancillería informaron lo siguiente:



Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si tu DNI registra una dirección en el Perú, deberás votar en el Perú.

Si tu DNI registra una dirección en un país distinto al que resides, deberás votar en el país que figure en tu DNI.

No es posible votar con pasaporte.

Además, a inicios de febrero se conocerá la lista detallada y completa de los locales de votación para los peruanos en el exterior, informó previamente Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a El Poder en tus Manos.

"[La Cancillería va a conocer las ubicaciones] este viernes 30 de enero porque es el plazo máximo que nos hemos puesto con la ONPE. Ya tenemos la mayoría, pero hay un porcentaje marginal de consulados que aún tienen que reconfirmar los locales de votación. En el caso del público en general, podrán conocerlo la próxima semana, no me atrevo a decir si lunes o martes, pero en el transcurso de la próxima semana toda esta información estará cargada en la página web 'Tu voto cruza fronteras'", anunció Bravo.

Más de 22 mil miembros de mesa en el extranjero

Asimismo, la ONPE dio a conocer la relación de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, en la que se incluye a 22,653 peruanos residentes en el extranjero que fueron sorteados y que deberán cumplir con esta función cívica durante la jornada electoral.

Para revisar si eres miembro de mesa puedes ingresar al siguiente enlace: consultaelectoral.onpe.gob.pe y digitar tu número de DNI.

Para este proceso electoral, la ONPE designó a tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, quienes serán la máxima autoridad de la jornada. En los casos excepcionales donde una mesa en el exterior cuente con menos de 25 electores, la ley establece que el cónsul general o jefe de sección consular la conformará junto con dos ciudadanos presentes de la misma mesa, indicó la Cancillería desde la plataforma "Tu voto cruza fronteras".

Cabe precisar que la lista de ciudadanos sorteados como miembros de mesa es provisional. Esto significa que cualquier persona puede presentar una tacha si considera que alguno de los seleccionados no cumple con los requisitos. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos tienen un plazo de tres días hábiles, contados desde el sorteo realizado el 29 de enero, para presentar estas observaciones. Cada cónsul general será el encargado de evaluar las tachas y emitir la decisión final.

Finalmente, los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa tendrán un incentivo del 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo cual equivale a S/ 165. Los peruanos sorteados que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación tendrán una multa de S/ 275.