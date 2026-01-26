Elecciones 2026: estos son los impedimentos para ser miembro de mesa

Este 29 de enero se realizará el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril. En este proceso, los peruanos elegirán al presidente de la República, a los senadores y diputados que conformarán el futuro Congreso, así como a los representantes ante el Parlamento Andino.

Sin embargo, la ley electoral, Ley Orgánica de Elecciones, establece una serie de impedimentos por los cuales un ciudadano no puede ser designado como miembro de mesa. Estos son:

Los candidatos y personeros de las organizaciones políticas.

Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el Sistema Electoral peruano (JNE, ONPE y Reniec).

Los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realiazn funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.

que, durante la jornada electoral, realiazn funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realiazan supervisión electoral.

Las autoridades políticas.

Las autoridades o representantes provenientes de elección popular.

o representantes provenientes de elección popular. Los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones.

Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) o afinidad (suegros, yernos, nueros, cuñados, padrastos y hermanastros) entre los miembros de una misma mesa.

Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad delos candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en la cual postulan.

Los electores temporalmente ausentes de la República, de acuerdo con las relaciones correspondientes que remita el Reniec .

. Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales.

Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

¿Cómo se realiza el sorteo de miembros de mesa?

Previo al sorteo, el pasado 23 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó a los candidatos a miembros de mesa por cada mesa de votación: 25 ciudadanos entre 18 y 65 años, priorizando a quienes cuentan con mayor grado de instrucción y que no hayan desempeñado este cargo en elecciones anteriores.

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Franz Paz, vocero de la ONPE, indicó que, de este grupo de ciudadanos, serán sorteados nueve miembros de mesa: tres titulares y seis suplentes, quienes deberán presentarse el día de las elecciones, el 12 de abril, en sus respectivos locales de votación desde las 6:00 a. m.

"Luego de tener estos 25 seleccionados en las ODPE [Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales], se realiza el sorteo [de forma simultánea a nivel nacional]. Para ello, se invita a miembros del Jurado Electoral Especial, integrantes de RENIEC, así como autoridades de la localidad y el procedimiento se lleva a cabo en presencia de un notario. ¿En qué consiste el sorteo? Se utiliza un bolillero con 25 bolitas numeradas del 1 al 25. Todas se introducen en el bolillero, re revuelven y luego se extraen de manera aleatoria con un personal de la oficina o con un niño", indicó.

Y agregó: "El primer número que se extrae corresponde al presidente de mesa; el segundo, al secretario; y el tercero, al vocal. Los seis números restantes serán designados como suplentes, en el mismo orden en que vayan saliendo".

Paz señaló que los peruanos podrán conocer los resultados del sorteo desde el mismo 29 de enero. Esta información será difundida a través de los canales oficiales de la ONPE, como su portal web, así como en sus oficinas y en espacios públicos concurridos, como mercados y municipios.

Tras la publicación de esta primera lista de miembros de mesa, se abrirá un plazo de tres días para que los ciudadanos presenten tachas contra quienes hayan sido seleccionados y no cumplan con los requisitos establecidos. Luego de su evaluación, la lista definitiva de miembros de mesa se publicará aproximadamente el 11 de febrero.