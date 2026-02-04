Encuesta CPI: la mayoría de peruanos no cree en explicaciones de Jerí sobre reuniones no oficiales con empresarios chinos

Según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP, la mayoría de los ciudadanos no considera creíbles las explicaciones brindadas por el presidente de la República, José Jerí, respecto a las reuniones no oficiales que sostuvo con empresarios chinos.

El estudio revela que el 60 % de los encuestados a nivel nacional no cree en las explicaciones del mandatario, frente a un 19.7 % que sí las considera creíbles.

En tanto un 13.3 % señaló no estar informado sobre el tema, mientras que un 7 % no precisa su respuesta.

La desconfianza se mantiene elevada en Lima y Callao (63.1 %) y en el interior del país (58.2 %), siendo más marcada en la sierra centro y sur (68 %). Por sexo, el 64.1 % de los hombres y el 56.1 % de las mujeres afirmaron no creer en las explicaciones del jefe de Estado.

Nivel de confianza

Respecto de la evolución del nivel de confianza en el presidente Jerí luego de conocerse estas reuniones, el 28.5 % de los encuestados señaló haber perdido algo de confianza, mientras que un 14.9 % indicó haberla perdido por completo.

Además, un 32.1 % manifestó que nunca tuvo confianza en el mandatario.

Solo un 15.3 % afirmó mantener el mismo nivel de confianza, siendo este porcentaje mayor en Lima y Callao (18.8 %) y entre los jóvenes de 18 a 24 años (16.3 %).

Sobre su permanencia en el cargo

La encuesta de CPI muestra que una mayoría relativa de ciudadanos considera que José Jerí debe mantenerse como presidente hasta julio de este año, como establece el mandato.

Esta opción fue respaldada por el 65.7 % de los encuestados a nivel nacional.

En contraste, un 19.4 % opinó que el propio jefe de Estado debería renunciar, mientras que un 9.6 % consideró que el Congreso de la República debería proceder con una censura para posteriormente solicitar su vacancia presidencial.

Los niveles de respaldo a la permanencia de Jerí en el cargo son más altos en la costa sur (72.2 %) y entre el grupo de 25 a 39 años (70.8 %), de acuerdo con los resultados del sondeo.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 29 de enero al 2 de febrero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.