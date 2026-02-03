Presidencia anuncia "acciones legales" por difusión de reportaje sobre contratos en el Ejecutivo tras reuniones con Jerí

La Presidencia de la República, a través de un comunicado difundido este martes en sus redes sociales, anunció que viene evaluando "las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial", tras la difusión de un reportaje que revela que 5 jóvenes obtuvieron contratos con el Ejecutivo tras reunirse personalmente con el mandatario.

El pronunciamiento se da luego de que el dominical Cuarto Poder informara que cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, mantuvieron sendas reuniones en el Despacho Presidencial con el jefe de Estado, incluso durante varias horas, tras lo cual obtuvieron los referidos contratos.

En ese sentido, Presidencia rechazó "el mal uso de información" que, según indicó, da un "sentido malintencionado, ya que se habla de mujeres jóvenes y profesionales "que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una".

Además, resaltaron que la duración de las visitas, que en algunos casos alcanzan las 5 horas, se debe al largo "tiempo de espera".

"De igual forma, se pretende informar, de manera tendenciosa, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido, esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno", señalan.

"No se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven", agregan.

Finalmente, el comunicado reitera que cada una de las jóvenes en cuestión "ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación".

Cinco jóvenes con contratos por miles de soles tras reunirse con el presidente

Cuarto Poder reveló que entre las jóvenes que fueron contratadas tras reunirse con el mandatario se encuentra Ledy Guadalupe Vela Ramírez, natural de Huánuco, cuya reunión con Jerí Oré tuvo lugar el pasado 1 de noviembre, día feriado, entre las 6:48pm y 11:56pm. Veinte días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por 6 330 soles y, una semana más tarde, el 28 de noviembre, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por 11 000 soles.

Ese mismo 1 de noviembre, Vela no ingresó sola a Palacio de Gobierno. La acompañó Rubiel Cristina Beraun Rojas, también de Huánuco, quien tras la reunión obtuvo, el 20 de noviembre, un contrato en el Despacho Presidencial por servicios de comunicación interna. El salario fue de 6 500 soles. Al igual que Vela, Beraun estuvo presente en la ceremonia de juramentación de Jerí en el Congreso.



El reporte periodístico identifica también el caso de Violeta Emperatriz Beas Otero, quien también registró una visita prolongada al Despacho Presidencial el 1 de noviembre. Ella fue designada, el 24 de diciembre pasado, como secretaria nacional de la Juventud (Senaju) en el Ministerio de Educación.

A ello se suma Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, abogada que ingresó en reiteradas ocasiones a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre de 2025 y que, pocos días después, 4 de noviembre, recibió una orden de servicio por 11 000 soles en el Despacho Presidencial.

Finalmente, está el caso de Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien acompañó al presidente Jerí en una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la calle Capón, en el centro de Lima. Previamente, el 14 de octubre había visitado el despacho presidencial en horas de la noche y, tres días después, fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.