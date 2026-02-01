Canciller afirma que León XIV ya fue invitado oficialmente a Perú: "Los planes que existen son que va a venir este año"

La expectativa de la llegada a nuestro país del papa nacionalizado peruano León XIV continúan en aumento. Esto luego de que, el último viernes, monseñor Salvador Piñeiro, en diálogo con RPP, afirmara que el pontífice le expresó su intención de visitar Perú este año, y, además, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, indicara que "al 80% se puede anunciar que el papa estará" en suelo patrio para el 2026.



A estos anuncios se suma ahora lo afirmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien, en una entrevista para el diario El Comercio publicada este domingo, señaló que la invitación formal del Estado peruano ya se ha enviado y que la Santa Sede ha confirmado el deseo de León XIV de arribar a nuestro país este año, aunque aún no está decidida la fecha.

"Sí, la invitación oficial ya se ha hecho. El papa tiene en sus manos la invitación formal que se envió el 7 de enero y ha sido reiterada por el presidente Jerí. Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país", aseveró.

"Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planes que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año", remarcó.

Papa León XIV llegaría "después de las elecciones"

Si bien el canciller indicó que aún no se ha definido una fecha de la visita de quien fuera el obispo de Chiclayo, sí estimó que su llegada sería "después de las elecciones" generales, proceso que se desarrollará a lo largo del primer semestre de este año.

"Están hablando de octubre, noviembre, [la visita] es después de elecciones, efectivamente", resaltó.

En ese sentido, De Zela aseveró que León XIV "viene en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, además de líder espiritual" y remarcó que "lo importante" no es "con cuál gobierno llegue".

"Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperemos que sea lo más rápido posible", señaló.

Vale resaltar que esa decisión anunciada del papa de llegar al país parece reafirmarse con las recientes acciones del pontífice, que indican que tiene muy presente al Perú. Según relató monseñor Salvador Piñeiro, León XIV visitó, el último jueves, de manera sorpresiva, a la delegación de obispos peruanos que llegaron a la Santa Sede en el marco de la visita ad limina.

“Ayer se nos presentó, no estaba en el programa, donde estábamos hospedados. Estábamos en una casa religiosa. Vino a la hora del almuerzo. Yo estaba atrás y me llamó, me puso en su mesa, al frente de él. Como había sido mi cumpleaños, también mandaron una torta. Muy familiar, muy bonito todo”, indicó Piñeiro.

Además, ayer, sábado, el vicario de Cristo inauguró un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos. Tras la ceremonia, el pontífice y los obispos peruanos disfrutaron de un buffet organizado por la embajada de Perú ante la Santa Sede, según indicó Sergio Mora, periodista para RPP en Roma.