Erick Moreno, alias 'El Monstruo', será trasladado a un penal de máxima seguridad en las próximas horas, informó el INPE

Los exteriores de la Dircote permanecen con fuerte resguardo policial y tránsito peatonal restringido | Fuente: INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, en las próximas horas, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será trasladado a un establecimiento de máxima seguridad. En tanto, la Junta de Clasificación de dicha entidad se encuentra evaluando el penal donde será recluido, para garantizar el estricto aislamiento del cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte.

Moreno Hernández pasó su primera noche en la carceleta de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, tras arribar al país este miércoles 28 de enero procedente de Paraguay.

Alias 'El Monstruo' asegura haberse entregado a Dios

Durante su estancia en la sede policial, 'El Monstruo' solicitó expresamente no ser asistido por un defensor de oficio. "Yo necesito que hagan valer mis derechos, necesito mi abogado particular para que pueda ver a fondo mi caso", manifestó ante las autoridades.

Esta información fue confirmada por el general Jesús Flores Solís, jefe del Comando de Operaciones Policiales.

"Se le ha dado la oportunidad de poder recurrir a un abogado de su elección y está en coordinaciones con sus familiares para que ocurra eso", detalló el oficial.

Además, se conoció que Erick Moreno aseguró al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, que su vida dio un giro tras ser capturado en septiembre de 2025 y que "se ha entregado a Dios". Bajo esa premisa, expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Extradición bajo estricta seguridad

El traslado de Moreno Hernández se realizó bajo extremas medidas de seguridad. Fue entregado a las autoridades peruanas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Paraguay, donde cumplía reclusión en el penal Martín Mendoza sin contacto con otros internos.

A su llegada a Lima, supervisada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, pasó el control de identidad y los exámenes médicos de ley. Por el momento, los exteriores de la Dircote permanecen con fuerte resguardo policial y tránsito peatonal restringido, a la espera de la decisión del INPE para su traslado final.