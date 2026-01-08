Excongresista Edgar Villanueva pide a Alfonso López Chau que "aclare su situación": "Estuvo preso en Lurigancho"

Alfonso López Chau | Fuente: RPP / Facebook de Alfonso López Chau

El excongresista y exalcalde de la provincia de Andahuaylas, Edgar Villanueva, afirmó que el candidato presidencial, Alfonso López Chau (Ahora Nación) estuvo recluido en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho.

“Le sugerí de la manera más correcta a Alfonso López Chau que aclarara su situación del pasado. Todos tenemos un pasado político. Y le sugerí, porque yo conocía, que él hablara de su prisión en Lurigancho. Entonces él estuvo preso en Lurigancho. Las razones tenía que esclarecerlas y parece que le molestó mucho esto”, indicó en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, el exparlamentario indicó que desconoce por qué delito el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) estuvo internado en el penal. Sin embargo, según su testimonio, habría permanecido en dos cárceles alrededor de la década de 1970, durante el régimen de Juan Velasco Alvarado.

“Él tiene que explicar el delito, porque incluso pidió una amnistía, pero es público, Yo no miento. [¿Cuánto tiempo estuvo preso?] No sé exactamente, son varios meses. Estuvo, creo, en dos cárceles. Eso es materia de saber. Eso es en el año 70. Él no quiere sacar eso porque le cambiaría el discurso”, sostuvo.

En esa misma línea, Villanueva relató que le recomendó a López Chau informar sobre sus presuntos encarcelamientos, pero el aspirante presidencial habría estado “muy molesto con esa sugerencia porque se suponía cambiar su discurso” de cara a las Elecciones del 2026.

“Él se presenta como un social cristiano, como un católico y un social demócrata y de repente ese pasado no lo quiere ver. Yo creo, como político, que hay que decir lo que ha pasado para esclarecer”, apuntó.

Otra sugerencia

Edgar Villanueva también denunció que López Chau habría “decidido amparar” a “tres personas” que estarían vinculadas en presuntos “actos de corrupción en Apurímac”. Según el exparlamentario, se tratan de dos coordinadores regionales, quienes responderían a los nombres de Yulisa Prado y Kevin Román; y un candidato regional, identificado como Elvyn Díaz.

“Hay graves denuncias contra Kevin, contra Yulisa y también contra el candidato que no demuestra los fondos. ¿De dónde salen los fondos? Lo grave le dije es que este Kevin Román, que es coordinador regional, al igual que Yulisa Prado, son coordinadores regionales, no tienen comité regional, ellos son los que manejan todo el partido allá. ¿Y qué sucede? Tienen una denuncia penal por violación a una menor de seis años, y está promoviéndose como candidato. Lamentablemente, Alfonso López Chau ha preferido apoyar a ellos, y por la sugerencia que le di, me ha sacado de la lista. […] El señor Kevin tiene una denuncia por violación a una menor de seis años de edad y es candidato ahora a diputados. O sea, el señor López Chao ha preferido […] proteger a esta gente y sacarme a mí de la lista [SIC]”, sostuvo.

Asimismo, el excongresista indicó que la presunta incomodidad de López Chau a sus dos sugerencias habría desencadenado que lo retire de los candidatos a la lista de senadores del partido Ahora Nación.

Respuesta de Ahora Nación

Al respecto, desde el partido Ahora Nación compartieron un documento de febrero de 2025 en el cual el candidato Alfonso López Chau solicita a la Secretaría General de la Gerencia del Poder Judicial información del Registro de Antecedentes y Condenas que lo involucre.

El requerimiento lo hizo como “beneficiario de los efectos de la amnistía otorgada en el proceso penal contra el suscrito y otros”, según se lee en el documento.

La respuesta del Poder Judicial llegó el 5 de marzo de 2025 mediante un oficio en el que señalan que tras la consulta en el sistema del Registro Nacional de Condenas se obtuvo como resultado que en el caso de Alfonso López Chau Nava "no se encuentra sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada inscrita a la fecha".