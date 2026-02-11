Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fenómeno El Niño llegaría en marzo y se extendería hasta octubre, según Indeci

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Según el general Luis Arroyo, jefe de Indeci, hasta el momento, se han declarado en emergencia 698 distritos a nivel nacional a causa de las lluvias.

Actualidad
00:00 · 02:15
El jefe de Indeci manifestó que, hasta el momento, se han declarado en emergencia 698 distritos a nivel nacional a causa de las lluvias.
El jefe de Indeci manifestó que, hasta el momento, se han declarado en emergencia 698 distritos a nivel nacional a causa de las lluvias. | Fuente: Andina

El general Luis Arroyo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que el fenómeno El Niño se presentaría en Perú desde marzo y se prolongaría hasta octubre de este año. Asimismo, informó que llegaría en su categoría leve y tendría más presencia en las costas del país.

“Se produciría siempre en esa eventualidad, desde marzo y se prolongaría hasta octubre. En ese tiempo podría desarrollarse un Niño, [provocando] lluvias esporádicas, como normales, ligeramente superior a los normales. Y en la costa, básicamente, de Tumbes a Ica. […] Cuando estamos en lluvias estacionales, hace daño a la población, pero porque aún les faltan ciertos drenajes a algunas ciudades”, indicó.

Además, el general Arroyo manifestó que, hasta el momento, se han declarado en emergencia 698 distritos a nivel nacional a causa de las lluvias. Debido a ello, se ha solicitado el apoyo del Ejecutivo para promover las inversiones en infraestructura y maquinarias, ya que, en ciudades como Piura, no hay suficiente drenaje para las lluvias.

Indeci reportó más de 6 400 damnificados, 385 viviendas destruidas y más de 2 300 viviendas inhabilitadas.
Indeci reportó más de 6 400 damnificados, 385 viviendas destruidas y más de 2 300 viviendas inhabilitadas. | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

59 fallecidos a causa de las lluvias

El general Arroyo también comentó que, desde diciembre de 2025 hasta febrero de este año, se han contabilizado 59 fallecidos a causa de las precipitaciones intensas en todo el país. 15 de estas muertes se debe a tormentas eléctricas en la sierra central y en el sur.

Además, Indeci reportó más de 6 400 damnificados, 385 viviendas destruidas y más de 2 300 viviendas inhabilitadas.

El jefe de Indeci recalcó que continuarán las lluvias de verano en la sierra central y sur, por lo que pidió a la población que no se exponga en los ríos, bañándose o desplazándose cuando llueva en las zonas de riesgo.

Te recomendamos
Voces regionales

Lluvias en Perú: ¿Por qué la prevención sigue fallando?

A pesar del alto presupuesto destinado a la prevención, las lluvias en Perú siguen causando estragos. Las regiones del norte no han logrado convertir esos fondos en soluciones efectivas. ¿Por qué seguimos sin ver resultados? Lo analizamos con los ingenieros Marco Tulio Tapia y Gaby Ruiz Petrozzi.
Voces regionales
Voces regionales
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Fenómeno El Niño El Niño Indeci

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA