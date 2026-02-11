Fenómeno El Niño llegaría en marzo y se extendería hasta octubre, según Indeci

El jefe de Indeci manifestó que, hasta el momento, se han declarado en emergencia 698 distritos a nivel nacional a causa de las lluvias. | Fuente: Andina

El general Luis Arroyo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que el fenómeno El Niño se presentaría en Perú desde marzo y se prolongaría hasta octubre de este año. Asimismo, informó que llegaría en su categoría leve y tendría más presencia en las costas del país.

“Se produciría siempre en esa eventualidad, desde marzo y se prolongaría hasta octubre. En ese tiempo podría desarrollarse un Niño, [provocando] lluvias esporádicas, como normales, ligeramente superior a los normales. Y en la costa, básicamente, de Tumbes a Ica. […] Cuando estamos en lluvias estacionales, hace daño a la población, pero porque aún les faltan ciertos drenajes a algunas ciudades”, indicó.

Además, el general Arroyo manifestó que, hasta el momento, se han declarado en emergencia 698 distritos a nivel nacional a causa de las lluvias. Debido a ello, se ha solicitado el apoyo del Ejecutivo para promover las inversiones en infraestructura y maquinarias, ya que, en ciudades como Piura, no hay suficiente drenaje para las lluvias.

59 fallecidos a causa de las lluvias

El general Arroyo también comentó que, desde diciembre de 2025 hasta febrero de este año, se han contabilizado 59 fallecidos a causa de las precipitaciones intensas en todo el país. 15 de estas muertes se debe a tormentas eléctricas en la sierra central y en el sur.

Además, Indeci reportó más de 6 400 damnificados, 385 viviendas destruidas y más de 2 300 viviendas inhabilitadas.

El jefe de Indeci recalcó que continuarán las lluvias de verano en la sierra central y sur, por lo que pidió a la población que no se exponga en los ríos, bañándose o desplazándose cuando llueva en las zonas de riesgo.