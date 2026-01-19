"Es una persona joven que puede asistir a una segunda invitación", dice ministro de Defensa sobre nueva reunión de Jerí con empresario chino

César Díaz, ministro de Defensa, en declaraciones a la prensa emitidas este lunes, se pronunció respecto a los recientes videos emitidos ayer por dos dominicales, donde se ve al presidente José Jerí reunido nuevamente, de manera extraoficial, con el empresario chino Zhihua Yang, en un negocio de su propiedad, ubicado en la calle Capón.

El programa Cuarto Poder reveló que dicho encuentro tuvo lugar el pasado 6 de enero, once días después de otra reunión no registrada entre el mandatario y el referido ciudadano chino, en un chifa ubicado en el distrito de San Borja. En esta nueva ocasión, Jerí Oré llegó a la tienda Market Capón, al promediar las 6pm., el mismo día en que el negocio fue clausurado por la Municipalidad de Lima.

En las imágenes, se aprecia al jefe de Estado, acompañado por Zhihua Yang, mientras conversaba por teléfono celular, visiblemente ofuscado y portando lentes oscuros. Al respecto, el dominical Punto Final señaló que la explicación que dio Palacio de Gobierno sobre la visita del mandatario a la tienda fue que había acudido a "comprar caramelos chinos".

"Es una persona joven que puede asistir a una segunda invitación"

Al respecto, Díaz Peche destacó que el mandatario "es una persona joven" que podía asistir a una "segunda invitación" que le hubiera hecho el referido empresario chino. Además, indicó que Jerí Oré ya había dado las explicaciones del caso.

“El señor presidente ya aclaró en varias oportunidades, en varios medios, cuáles han sido las condiciones [por las] que ha asistido a un centro, un chifa […] Es una persona joven, es una persona, digamos, que puede asistir a una segunda invitación, que ya lo explicó el señor presidente”, sostuvo.

Consultado acerca de las recientes declaraciones del premier Ernesto Álvarez respecto a que la filtración de los videos donde se registran las visitas del jefe de Estado, el titular del Mindef evitó responder sobre el tema.

"Otras cuestiones no les podría manifestar porque, como usted dice, el día de ayer, no hemos sacado ese tema”, indicó, antes de alejarse de los periodistas.

Cabe destacar que, en diálogo con El Comercio, el titular de la PCM indicó que anoche tuvo una conversación telefónica con el jefe de Estado, quien le explicó lo ocurrido respecto a sus dos reuniones. Según indicó, había comprendido que el presidente cayó "en una trampa", producto de los "elogios" y de "su juventud".

"Concretamente, anoche hemos tenido una conversación telefónica. [El presidente me ha dicho] que no hay delito, me ha asegurado que, en ninguna circunstancia, ha habido delito y que él había actuado, en todo momento, de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar, juntos, detalles puntuales de lo que ha sucedido", indicó.

"Lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa, a mi manera de ver. Ha caído por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Entonces, entiendo, yo, a los 38 años, hubiera tenido una crisis muy fuerte. Uno, a esa edad, no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo", sostuvo.