Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí se pone a disposición de la Fiscalía y el Congreso para brindar sus declaraciones por las reuniones con empresario chino

José Jerí, en una actividdad oficial.
José Jerí, en una actividdad oficial. | Fuente: Presidencia Perú
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El presidente de la República, José Jerí, es objeto de duras críticas por haber sostenido al menos dos reuniones fuera del Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.

El presidente de la República, José Jerí, envió este lunes un oficio al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, comunicándole que se pone a disposición de la investigaciones que realice su despacho por las reuniones no registradas oficialmente con un empresario chino.

"Esta disposición se formula en estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos, en el marco de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público como titular de la acción penal", se lee en la misiva.

Según las denuncias periodísticas, Jerí Oré se reunió al menos en dos ocasiones con Zihua Yang. El primero encuentro ocurrió el pasado 26 de diciembre en un chifa del empresario, ubicado en el distrito de San Borja, provincia de Lima. El jefe del Estado acudió vestido con una capucha para, aparentemente, pasar desapercibido. La segunda cita se realizó el último 6 de enero en una tienda también de Yang, en el centro histórico de la capital, que acababa de ser clausurada por las autoridades municipales. El mandatario, en esta ocasión, llegó al establecimiento con lentes de sol.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Fiscalía Congreso

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA