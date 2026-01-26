Índice de Progreso Social Mundial: Perú desciende al puesto 84 de 171 países, consolidando tendencia al deterioro de últimos cinco años

Por segundo año consecutivo, Perú se ubica en la segunda mitad de una relación de 170 países comprendidos en el Índice del Progreso Social Mundial (IPSM), un indicador internacional que mide la capacidad que tiene una sociedad "para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, de contar con infraestructura e instrumentos para poder mejorar la calidad de vida y de crear oportunidades para que todos tengan la posibilidad de lograr su pleno potencial".

Así lo señaló Rubén Guevara, director general de Centrum PUCP, quien en diálogo con RPP, señaló que, en 2024, nuestro país ocupó la posición 84, que fue considerada la peor de su historia, y ahora, un año después, ha subido al puesto 82, lo cual continúa siendo preocupante. Con esta posición, Perú consolida "una tendencia de deterioro" sostenida en los últimos cinco años.

¿Qué factores explican la posición de Perú en el IPSM?

Guevara explicó que el estudio se basa en 57 indicadores de resultados sociales y ambientales, organizados en 12 componentes y agrupados en tres dimensiones principales: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades.

"En necesidades humanas básicas, por supuesto, entran aspectos como vivienda, agua y saneamiento; en la dimensión bienestar entran temas como salud; y en oportunidades, temas como acceso a la educación, y demás", indicó.

En ese sentido, precisó que "el componente asociado a Seguridad Pública es en el cual estamos ubicados en muy mala posición, en la posición 129 de 171 países".

"Ese componente se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo", remarcó.

"El otro factor que también aparece débil es el relacionado con vivienda, estamos en el puesto 100 del mundo, a pesar de que, en los últimos años, hemos tenido un programa social asociado con vivienda relativamente fuerte, aceptable. De todas maneras, como esto es una competencia entre países, hay otros países que van más rápido que nosotros y estamos todavía rezagados", admitió.

El director de Centrum detalló que en lo que respecta a agua y saneamiento también estamos débiles.

"En la [dimensión] que estamos mejor, curiosamente, es en fundamentos de bienestar [que] es todo aquello relacionado con salud, con vivienda, justamente, y factores asociados. En esa dimensión es donde estamos mejor ubicados de las tres dimensiones a nivel global. Ahí estamos en nivel medio-alto. Se mide en seis escalas: muy alto, alto, medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. Nosotros ahí estamos en la escala medio-alto", aseveró.

"Luego, en necesidades humanas básicas, estamos en nivel medio-bajo, y en oportunidades estamos en nivel bajo. Entonces, en agua y saneamiento no estamos muy bien, obviamente, y en los componentes en los que sí estamos muy bien, curiosamente, son salud y en acceso a la educación superior. Es más, en el componente ‘acceso a la educación superior’, el Perú superó a México. [También] lo superamos en salud, en medio ambiente y en acceso a la educación superior", destacó.

Centrum PUCP subrayó que la posición de Perú en la lista se explica también por: "mayor inseguridad ciudadana, afectando la percepción de bienestar y estabilidad"; "deficiencias en la provisión de servicios básicos, con un acceso limitado a salud y saneamiento de calidad"; "inestabilidad política y conflictos sociales, que han erosionado la confianza en las instituciones"; y el "incremento en el costo de vida, reduciendo el poder adquisitivo y aumentando la desigualdad".