Acciopopulista Luis Aragón aparece en lista de candidatos de disputados de Avanza País pese a prohibición de plenario de su partido

Luis Aragón Carreño, actual congresista por Acción Popular, ha sido inscrito como candidato invitado con el número tres en la lista de Avanza País para las elecciones al Congreso por la región Cusco en los comicios generales de 2026. Así lo confirmó a RPP Armando Barrantes Martínez, secretario nacional de Avanza País.

Esta postulación ocurre pese a un acuerdo plenario de Acción Popular del último 20 de diciembre que prohíbe a sus militantes participar en listas de otros partidos, lo que podría derivar en tachas electorales o sanciones internas como la expulsión.



De acuerdo a Barrantes Martínez, la inscripción de Aragón fue propuesta por las bases regionales de Cusco en un plenario y, aseguró, que esta fue aceptada por Avanza País tras verificar autorizaciones del personero legal.

El secretario de Avanza País consideró que el acuerdo plenario de Acción Popular carece de valor legal, ya que las modificaciones a estatutos electorales debieron realizarse antes del 11 de junio, fecha límite establecida en el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones.

"Hemos leído los estatutos y ahí no dice que un plenario puede impedir que los afiliados de Acción Popular puedan postular por otros partidos. En realidad ese plenario no tiene ningún valor", dijo a RPP.

Barrantes Martínez detalló que la candidatura pasó por un filtro interno, verificando la ausencia de impedimentos graves como denuncias por minería ilegal.

"Hemos verificado si es una decisión democrática de la región Cusco, del coordinador y las bases. Entonces, ha pasado ese filtro, ese checklist. Hemos visto su tema legal y a nuestro parecer no tiene ningún impedimento para ser invitado por el partido", afirmó.



La inscripción ya fue presentada ante el Jurado Electoral Especial del Cusco, que se pronunciará sobre su admisibilidad. En caso de rechazo, Avanza País apelaría al pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Luis Roel advierte posible sanción para Aragón

Desde Acción Popular, la postulación de Aragón ha generado críticas. Luis Roel Alva, constitucionalista y militante del partido, calificó la acción como una traición al partido y a la "ideología de Fernando Belaúnde Terry", fundador de Acción Popular.

En el programa Las cosas como son de RPP, Roel afirmó que el plenario es la instancia decisoria máxima del partido y cuestionó el "hambre de de estar siempre en un cargo público, de de no dejar el cargo de congresista" de Aragón.

"El plenario de Acción Popular es el ente más importante y relevante y decisorio dentro del Partido Acción Popular. Está por encima inclusive del presidente del partido, del secretario general nacional y de todo militante", afirmó, señalando que el acuerdo prohíbe explícitamente a militantes postular por otros partidos en las elecciones de 2026.

De concretarse la candidatura, Roel anticipó consecuencias. "Se le presentará tranquilamente una tacha o el jurado, advirtiendo este acuerdo de plenario, declarará inadmisible su participación", dijo.

"Y luego de ello ya le corresponderá una sanción por falta grave porque ha ido en contra de un acuerdo del pleno, donde él estuvo participando, donde él tiene conocimiento", agregó, confirmando la presencia de Aragón en la reunión.

El acuerdo plenario de Acción Popular surgió en medio de un proceso de renovación interna, tras un presunto fraude en sus elecciones primarias. Julio Chávez, presidente del partido, lo anunció el último sábado en La Rotativa del Aire de RPP.

"El partido no va a autorizar a ningún militante a participar, a postular por otro partido político. El partido va a curarse internamente, va a armarse y va a prepararse para participar con sus cuadros en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año", declaró Chávez.