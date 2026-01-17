Minsa destina más de 86 millones de soles para prevenir y controlar el dengue durante el 2026

El Minsa presentó el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, cuyos pilares son un sistema de inteligencia sanitaria con alertas tempranas y respuesta rápida, la mejora de la calidad de atención y el control de la transmisión.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica preventiva por dengue a nivel nacional destinando un presupuesto inicial de S/86 255 487.

La cartera indicó en un comunicado que lanzó la alerta como medida anticipada frente a posibles escenarios de riesgo, y confirmó que el presupuesto para combatir la enfermedad ya fue transferido a todas las regiones del país.

La alerta epidemiológica AE-CDC N.° 001-2026, emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Minsa, prioriza el fortalecimiento de acciones orientadas a asegurar la atención integral, el seguimiento clínico adecuado y la referencia oportuna de pacientes con dengue.

“Hoy estamos un paso adelante, a diferencia de años anteriores, cuando las declaratorias de emergencia se emitían cuando la epidemia ya estaba en curso, ahora actuamos de manera preventiva para proteger la vida y la salud de la población”, señaló el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas.

El Minsa anunció también la presentación del Plan de Prevención y Control del Dengue en 2026, que se sustenta en tres pilares fundamentales: un sistema de inteligencia sanitaria con alertas tempranas y respuesta rápida ante brotes; la mejora de la calidad de atención mediante la aplicación estricta de la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Pacientes con Dengue en el Perú; y el control de la transmisión a través del fortalecimiento del control vectorial y la promoción de la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”, con la participación activa de las familias y los comités distritales de salud.

Asimismo, detalló que el plan contempla cinco objetivos específicos, entre los que destacan el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la investigación de brotes; la optimización de la atención integral del paciente bajo criterios de calidad y seguridad; la reducción sostenida del riesgo de transmisión en zonas con presencia del vector; el impulso de la participación de los gobiernos locales, instituciones educativas, comunidad y familias en la adopción de prácticas saludables; y el desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización para evitar la automedicación y promover el reconocimiento oportuno de los signos de alarma.

La implementación del plan involucra a todos los establecimientos de salud de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima centro, este, norte y sur; así como a las gerencias y direcciones regionales de salud en todo el país. También involucra a los demás sectores en salud público y privado.