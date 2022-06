El viceministro de Economía, Álex Contreras, indicó que uno de los motivos por el cual los gremios no aceptaron el acuerdo fue porque muchas de las propuestas requieren de una intervención del Legislativo. | Fuente: Andina

Diversos gremios de transportistas de carga pesada anunciaron para este lunes 27 de junio un paro indefinido, tras varios días de diálogos con el Gobierno sin llegar a un acuerdo. Esta mañana, desde diversas regiones se observa un panorama calmado

La noche del domingo, el Gobierno declaró el Estado de Emergrencia en la Red Vial Nacional que incluye a las carreteras nacionales, regionales y vecinales o rurales durante 30 días, con el objetivo de que la Policìa Nacional mantenga el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como medida preventiva al paro indefinido de los transportistas.

El decreto publicado en el diario oficial El Peruano, señala que durante el estado de emergencia "quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, según parametros establecidos en la Constitución Política del Perú.

No apoyan el paro en Ica

“No apoyaremos el paro indefinido convocado por un sector del gremio de transportistas de carga pesada, nosotros no estamos de acuerdo”, dijo a RPP Noticias Willi Navarrete, dirigente del gremio de transportistas de carga pesada y conductores de Nasca, Ica.

Navarrete, indicó que hay acuerdos que hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha cumplido, por lo que han acordado iniciar su medida de protesta el próximo 18 de julio.

“Nosotros estamos programados para el día 18, pero hay un sector que quiere parar el 27. La verdad nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Los de carga pesada no [vamos a participar]”, señaló.

El gremio de transportistas de carga pesada y conductores de Nasca tiene más de 200 agremiados entre transportistas y conductores. Asimismo, Julio Carbajal dirigente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica FRENTAGRI, señaló que no participaran de este paro convocado por el sector transporte de carga pesada.

“Hemos quedado todos los compañeros y las diferentes bases agrarias en no apoyar el paro de transportistas ya que nos hemos visto afectados la última vez. El Gobierno no se ha pronunciado por la muerte, por los heridos. Hubo mucha represión. Como dirigentes tenemos que cuidar a nuestros afiliados. Esta vez no participaremos”, indicó.

Por otro lado, la Dirección Regional de Educación de Ica, ha dispuesto que los días 27 y 28 de junio las clases se desarrollen de forma virtual en las instituciones educativas públicas y privadas. En el caso de aquellos colegios que tengan las condiciones de accesibilidad y transitabilidad, las clases serán de forma normal.

Situación en Puno

Los transportistas de carga pesada de la región Puno no acatarán el paro convocado para hoy a nivel nacional, dijo Oscar Rodríguez dirigente de los choferes de carga pesada de las ciudades de Juliaca y Puno.

El dirigente también señaló que esta medida de fuerza tiene un tinte político, por lo cual, después de una reunión ampliada de dirigentes decidieron no plegarse a esta protesta convocada a nivel nacional.

Sin embargo, Rodríguez advirtió que el próximo lunes 18 de julio sí cumplirán con una medida de fuerza si el gobierno no cumple con el pliego de reclamos que han presentado.

Suspenden salidas a Machu Picchu desde Cusco

El servicio de transporte directo de Cusco Machu Picchu quedó suspendido este lunes como forma de prevención ante posibles medidas de fuerza de los transportistas, informó la empresa ferroviario Perú Rail.



Mediante un comunicado, la empresa explicó que además suspendieron su servicio bimodal, bus y tren en Cusco, y que las operaciones solo se realizarán desde la estación de Ollantaytambo a Machu Picchu y viceversa.

De otro lado explican que el servicio de trenes denominado PeruRail Titicaca, que cubre la ruta turística Cusco-Puno-Cusco, también fue suspendida para evitar inconvenientes en el trayecto, señalaron en el comunicado.



Para cambios en los itinerarios o la cancelación y devolución del precio de los boletos los usuarios podrán acercarse a las oficinas presenciales o ingresar a la página web de la empresa.

Hasta las 10:00 a.m. de este lunes, no se tienen reportes de bloqueo de vías o manifestaciones de transportistas en la región Cusco.

Así se vive el paro en Huancayo

El tránsito de vehículos de transporte público e interprovincial es normal en la ciudad de Huancayo. RPP Noticias comprobó que el tránsito en el Puente La Breña, uno de los principales accesos a la ciudad de Huancayo y que suele ser bloqueado durante manifestaciones similares, se desarrolla con normalidad.

Así mismo, miembros de la Policía Nacional resguardan este y otros puntos de la ciudad de Huancayo, principalmente instituciones y entidades bancarias.

Según indicó el dirigente de la Unión Nacional de Transportistas en Junín, Walter Solano, el 60% de transportistas de carga pesada que transitan por la Carretera Central cesarán sus actividades durante el día de hoy.

Piura

En la ciudad de Sullana, los vehículos de carga pesada transitan con normalidad, así como los buses que llegan desde diversas zonas del país. Sin embargo, las agencias de transporte de pasajeros de Piura a Sulllana se encuentran cerradas como medida de prevención. Esto último ha generado que algunos transportistas cobren hasta el triple por pasajes para cubrir la ruta Piura-Sullana.

La dirección regional de educación de Piura ha informado a través de un comunicado que las clases se realizarán con normalidad y este lunes de manera virtual.

La Libertad

Aunque los gremios del transporte interprovincial decidieron no sumarse al paro de este lunes, empresas del Terrapuerto de Trujillo, capital de La Libertad, optaron por suspender las operaciones de la ruta a Lima. Desde la noche del domingo, los buses no parten con destino a Lima o a Trujillo desde la capital del país, como medida preventiva ante posibles bloqueos en la carretera.

“Normalmente hay salida a Lima de noche, pero ahorita estamos viendo de acuerdo a como va avanzando el paro de carga pesada. Ayer no hubo salida de Lima a Trujillo tampoco, ni de Lima ni de Huaraz, solamente ha habido salida de Chachapoyas, salida de Tarapoto, están llegando de aca a 3 o 4 horas con normalidad, pero están avanzando con normalidad”, dijo un representante de la agencia Móvil Bus a Latina Noticias

Tránsito de carga pesada en Lima



RPP Noticias realizó un recorrido desde el puente Atocongo hasta el puente Alipio, en el marco del paro de transportistas de carga pesada. En esa zona se observa un panorama distinto al del mes de abril de este año, cuando en el inicio de un primero paro de transportistas y agricultores se bloquearon varias vías a nivel nacional.

La afluencia de buses es totalmente normal; más específicamente en el puente Atocongo circulan buses interprovinciales con destino a ciudades del sur como Cañete o Ica. Sin embargo, algunas empresas de transportes han informado que algunos pasajes a ciertos destinos han quedado suspendidos. Tampoco se ha observado la presencia de manifestantes.

Un escenario similar se aprecia en la avenida Nestor Gambeta en el Callao, donde en el paro de abril los manifestantes ocuparon la vía. RPP Noticias constató que los vehículos circulaban con normalidad desde las perimas horas de la mañana de este lunes.

Por otro lado, en el mercado de frutas de La Victoria han ingresado 50 camiones de carga pesada. Según información de la gerencia, el número de unidades que llegaron con carga este lunes es el promedio normal de cualquier día laborable. Miriam Lázaro, vendedora de mangos, informó que los precios de los productos no registran incrementos, pero indicó que existe preocupación por lo que pueda suceder en los próximos días.

Hablan los voceros

Marlon Milla, vocero del gremio de transportistas de carga pesada, señaló en declaraciones a RPP Noticias que ha existido apertura por parte del Ejecutivo con relación a sus demandas.

“Se ha publicado hoy el tema del fondo de estabilización, pero falta aún algunos temas. Falta la compensación para compensar la eliminación del impuesto selectivo al consumo, falta el bono reactiva que nos han ofrecido. Hay una ley que propone el tema de transporte de carga de servicio público y hay otra norma también que es el tema de la reserva de carga, hay varios temas que están en el tintero y que estamos a la espera de que se nos remita las normas que se van a presentar para evaluarlas lo más pronto posible con nuestros asociados y poder tomar una decisión final”, indicó.

“Nosotros tenemos años en estas demandas y siempre hemos tenido muy buena fe en nuestras autoridades y hemos suscrito muchas actas, las mismas que, en su mayor parte, no se han cumplido. Hoy los transportistas a los cuales representamos nos dicen que no más actas de compromisos porque al final no se cumplen y hay que hacer un nuevo paro”, agregó.

