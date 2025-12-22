Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Rodríguez Cuadros sobre deportación de venezolanos en Chile: "Un corredor humanitario no es aceptable para nuestro país"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El excanciller consideró positivo el encuentro entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario peruano José Jerí. Sin embargo, advirtió que el Perú no debe complicar su propia situación migratoria para resolver los problemas del vecino país.

Estado
00:00 · 10:21
Si hay ingresos irregulares, Perú tiene que expulsarlos a territorio chileno, dijo Rodríguez Cuadros
Si hay ingresos irregulares, Perú tiene que expulsarlos a territorio chileno, dijo Rodríguez Cuadros | Fuente: RPP

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros calificó de "muy positivo" el próximo encuentro entre el presidente de la República, José Jerí, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, programado para enero en Palacio de Gobierno. No obstante, marcó una clara posición frente a las propuestas migratorias del líder chileno, específicamente sobre la expulsión de extranjeros irregulares.

Al respecto, el diplomático señaló que, si bien es previsible que el nuevo gobierno chileno inicie procesos de deportación de ciudadanos venezolanos, nuestro no debe aceptar la creación de un corredor humanitario terrestre que atraviese nuestro territorio.

“El Perú debe señalar con mucha claridad que un corredor humanitario no es aceptable para nuestro país (...) El Perú no está para resolver los problemas de Chile, complicando sus propios problemas. Consecuentemente, un corredor humanitario creo que es algo que el Perú de ninguna manera podría viabilizar”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Chile debe contener sus fronteras

El exministro de Relaciones Exteriores enfatizó que la responsabilidad de controlar los flujos migratorios recae, en primer lugar, sobre las autoridades chilenas. Según explicó, el gobierno de Kast debe garantizar que las expulsiones se realicen de manera ordenada y preferentemente por vía aérea o marítima, tal como se mencionó en campaña, evitando una presión descontrolada sobre la frontera con Tacna.

“El primer Estado que tiene que cumplir sus leyes y ejercer sus obligaciones es Chile (...) El gobierno de Chile tiene que contener los flujos en sus territorios a la frontera. Y el gobierno del Perú tiene que negociar con el gobierno de Chile para que eso se haga de manera eficiente”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que si se producen ingresos irregulares desde el sur, el Perú deberá aplicar la reciprocidad y devolver a esas personas al territorio chileno.

“Si sucede, pues el gobierno del Perú tiene que expulsar a esos irregulares a territorio chileno, porque están ingresando desde Chile y, consecuentemente, conforme al derecho internacional, si hay expulsiones peruanas, deben ser hacia territorio chileno”, aclaró.

Situación de los peruanos en Chile

Finalmente, Rodríguez Cuadros instó a la Cancillería a priorizar la situación de los compatriotas en el país vecino. Estimó que existen aproximadamente 260 000 peruanos en Chile, de los cuales entre un 12% y 13% estarían en condición irregular.

Ante ello, sugirió que el gobierno peruano negocie un nuevo proceso de regularización, destacando la "inserción positiva" de la comunidad peruana en la sociedad chilena.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Antonio Kast José Jerí Manuel Rodríguez Cuadros

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA