Rodríguez Cuadros sobre deportación de venezolanos en Chile: "Un corredor humanitario no es aceptable para nuestro país"

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros calificó de "muy positivo" el próximo encuentro entre el presidente de la República, José Jerí, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, programado para enero en Palacio de Gobierno. No obstante, marcó una clara posición frente a las propuestas migratorias del líder chileno, específicamente sobre la expulsión de extranjeros irregulares.

Al respecto, el diplomático señaló que, si bien es previsible que el nuevo gobierno chileno inicie procesos de deportación de ciudadanos venezolanos, nuestro no debe aceptar la creación de un corredor humanitario terrestre que atraviese nuestro territorio.

“El Perú debe señalar con mucha claridad que un corredor humanitario no es aceptable para nuestro país (...) El Perú no está para resolver los problemas de Chile, complicando sus propios problemas. Consecuentemente, un corredor humanitario creo que es algo que el Perú de ninguna manera podría viabilizar”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Chile debe contener sus fronteras

El exministro de Relaciones Exteriores enfatizó que la responsabilidad de controlar los flujos migratorios recae, en primer lugar, sobre las autoridades chilenas. Según explicó, el gobierno de Kast debe garantizar que las expulsiones se realicen de manera ordenada y preferentemente por vía aérea o marítima, tal como se mencionó en campaña, evitando una presión descontrolada sobre la frontera con Tacna.

“El primer Estado que tiene que cumplir sus leyes y ejercer sus obligaciones es Chile (...) El gobierno de Chile tiene que contener los flujos en sus territorios a la frontera. Y el gobierno del Perú tiene que negociar con el gobierno de Chile para que eso se haga de manera eficiente”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que si se producen ingresos irregulares desde el sur, el Perú deberá aplicar la reciprocidad y devolver a esas personas al territorio chileno.

“Si sucede, pues el gobierno del Perú tiene que expulsar a esos irregulares a territorio chileno, porque están ingresando desde Chile y, consecuentemente, conforme al derecho internacional, si hay expulsiones peruanas, deben ser hacia territorio chileno”, aclaró.

Situación de los peruanos en Chile

Finalmente, Rodríguez Cuadros instó a la Cancillería a priorizar la situación de los compatriotas en el país vecino. Estimó que existen aproximadamente 260 000 peruanos en Chile, de los cuales entre un 12% y 13% estarían en condición irregular.

Ante ello, sugirió que el gobierno peruano negocie un nuevo proceso de regularización, destacando la "inserción positiva" de la comunidad peruana en la sociedad chilena.