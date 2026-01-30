Reniec atenderá sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en Lima, Cajamarca y otras regiones

Reniec atenderá las demandas de los ciudadanos relacionadas con los trámites del DNI y el recojo del documento en diversas regiones del Perú.

Este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá a los ciudadanos en varias de sus oficinas ubicadas en Lima, Cajamarca y otras regiones del Perú.

La entidad registral brindará atención para trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, así como para la entrega del documento.

La atención en las sedes de Reniec se realizará en horarios diferenciados. A continuación, se detalla el plan de atención que se llevará a cabo en las oficinas habilitadas durante las fechas mencionadas.

Agencias Reniec que atenderán este 31 de enero y 1 de febrero: horarios y servicios

Reniec informó que un total de 179 oficinas atenderán este sábado 31 de enero. Conoce cuáles serán en este ENLACE, además de los servicios que ofrecerán y los horarios de atención.

La entidad también expuso por medio de este ENLACE cuáles serán las oficinas que atenderán el domingo 1 de febrero.

Recomendaciones de Reniec ante apertura de agencias el fin de semana

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos que acudan a las diferentes agencias que atenderán este fin de semana deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Realizar el pago previamente en Yape o Agente BCP. Para ello, deberán generar un ticket de pago en el siguiente enlace: https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, aceptar las condiciones, completar los datos personales y colocar el código en la aplicación para efectuar el pago. Además, podrán pagar por Págalo.pe.

Verificar previamente el horario de atención de la oficina a la que acudirán.

Si el ciudadano desea recoger su DNI, debe confirmar si la sede donde realizó el trámite, o la que seleccionó vía web, brindará atención durante esos días. Ojo debe verificar si el trámite del documento se encuentra al 100% (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm).