Un nuevo sismo de magnitud 5.1 sacudió Chimbote

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 5.1 se registró este domingo en Chimbote, en la provincia del Santa, en la región de Áncash.

El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 6:19 p. m., se localizó a 66 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, con una profundidad de 51 kilómetros.

El evento sísmico fue sentido con una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en la localidad de Chimbote.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que el fenómeno no genera tsunami en el litoral peruano.

En entrevista con RPP, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, dijo que este nuevo sismo es "una réplica" que se suma a otras que ocurrieron después del fuerte temblor de magnitud 6.0 de la noche del sábado.

"Pedir a la población que esté atenta, porque no sabemos hasta qué momento ya las réplicas dejarán de ocurrir. Siempre hay que estar preparados", remarcó.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0833

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 18:19:55

Magnitud: 5.1

Profundidad: 51km

Latitud: -8.98

Longitud: -79.18

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 28, 2025