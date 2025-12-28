La Libertad: colegio de nivel secundaria fue declarado inhabitable tras colapso por sismo en Chimbote

Un colegio de la provincia de Julcán, en la sierra de La Libertad, fue declarado inhabitable por los daños estructurales que sufrió tras el sismo de magnitud 6.0 ocurrido la noche del último sábado y que tuvo como epicentro Chimbote.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en el centro poblado de Uningambal, en el distrito de Huaso, a cuatro horas de la ciudad de Trujillo, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad.

La institución lleva el nombre de Horacio Zeballos Gámez y recibe a estudiantes del nivel secundaria. El inmueble donde funciona el colegio está hecho de adobe y quincha, además de material frágil que cedió ante el temblor.

Ambientes del colegio resultaron gravemente dañados

Según manifestó a la Agencia Andina Huestor Alipio Gómez, docente del centro educativo, el muro de la fachada, así como salones, almacén, sala de cómputo y otros ambientes resultaron gravemente dañados, mientras que también reportó el colapso de partes del techo.

Entre otros daños registrados en La Libertad, el COER ha contabilizado, hasta el momento, siete viviendas afectadas y nueve personas lesionadas en las ciudades de Trujillo, Virú y Santiago de Chuco.

Asimismo, se han constatado el desprendimiento de rocas en el Terminal Internacional de Salaverry, rotura de cables de energía eléctrica, en la sierra y la caída de un tanque de agua sobre un poste de alumbrado público en Virú.