¿El verano llega sin fuerza? El Anticiclón del Pacífico Sur afectará el inicio de la estación, según el Senamhi

Este domingo, 21 de diciembre, a las 10:03 a. m. (hora peruana), inicia el verano en todo el hemisferio sur. Sin embargo, en nuestro país, la llegada de la estación más cálida del año coincide con el desarrollo del Anticiclón del Pacífico Sur. ¿Cómo afectará este fenómeno en el clima?

En diálogo con RPP, la ingeniera Patricia Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), señaló que, debido a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, el inicio del verano estará marcado por condiciones ligeramente más frescas.

De acuerdo con la experta, estas condiciones se prevén aproximadamente hasta el próximo 26 de diciembre, cuando el fenómeno climático se aleje de nuestro territorio.

“Los primeros días del verano sí van a ser un poco más nublados, debido a que tenemos la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, que es un sistema completamente natural. Justamente durante este fin de semana esperamos que se acerque a nuestras cosas”, refirió.

“¿Qué significa esto? Que vamos a tener una cobertura nubosa, un incremento de vientos y vamos a incrementar un poco la sensación de frío. Pero, pasados estos 3-4 días, hasta el 26 de diciembre, aproximadamente, esperamos que nuevamente se den condiciones de brillo solar, las temperaturas incrementen y la sensación de calor también se produzca en la capital”, añadió.



¿Cómo será el verano 2025-2026?

En un comunicado, el Senamhi informó que, durante el verano, las temperaturas se mantendrán, en general, dentro de sus rangos normales en gran parte del país, “con algunos episodios de calor hacia el final de la estación”.

De acuerdo con los pronósticos, en Lima Metropolitana, los valores oscilarán entre 20,4 °C y 27,5 °C en los distritos cercanos al litoral; mientras que, en las zonas más alejadas del mar fluctuarán entre 19,2 °C y 29,2 °C.

“No obstante, no se descartan noches frescas al inicio del verano, así como episodios de incremento térmico con valores cercanos a los 30 °C, especialmente entre febrero y marzo”, detalló el organismo.

En tanto, para la región andina, las temperaturas diurnas y nocturnas se presentarían entre normales y superiores a lo normal. Finalmente, para la Amazonía, se esperan valores diurnos normales y noches más cálidas de lo habitual, especialmente al inicio de la estación.

“Asimismo, en todo el territorio nacional se registrarán niveles de radiación ultravioleta clasificados entre “muy altos” y “extremadamente altos”, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad”, finalizó el Senamhi.

