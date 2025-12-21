¿A cuánto ascenderán las temperaturas durante el pico del verano 2026?: Esto prevé el Senamhi

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, indicó que la ciudadanía debe estar preparada para altas temperaturas durante febrero y marzo, así como para la alta radiación.

Este domingo inició el verano para en Perú y si bien no registraría temperaturas altas durante sus primeros días, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicaron que los valores podrían llegar a superar los 30 grados para las siguientes semanas de cara a febrero y marzo de 2026.

Así lo indicó Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, quien explicó en La rotativa del aire de RPP, que durante los últimos días de diciembre y en enero de 2026, la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur haría descender las temperaturas, pero que con el pasar de las semanas esta situación variará.

“Como hemos observado en los últimos veranos en Lima Metropolitana, después de la quincena de febrero hacia marzo, no descartamos que, en algunos distritos como La Molina, Santa Anita, más alejados del litoral costero puedan bordear los 30 grados Celsius, e incluso puedan superarlos en días específicos”, sostuvo.

“No es un mismo valor que va a estar todos los días de verano, van a ser días puntuales y específicamente en aquellos días, a mediados del verano después de la quincena de febrero hacia marzo puedan darse estos registros”, añadió.

En esa línea, Escajadillo recordó la importancia que la ciudadanía esté preparada para las altas temperaturas, así como la radiación, que alcanzará niveles de fuerte a alta.

Lluvias

Respecto de la ocurrencia de lluvias durante los primeros meses de 2026, el especialista de Senamhi indicó que, según el pronóstico estacional, para la costa norte las condiciones serán normales, aunque con ciertas precisiones. Si bien descartó un fenómeno El Niño Costero para este año, dijo que sí habrá lluvias importantes en regiones como Piura y Tumbes.

Asimismo, sostuvo que se debe tomar atención al incremento de los caudales de los ríos en especial en las regiones ya mencionadas del norte y no solo por las lluvias que se presenten en territorio nacional, sino por las que vengan de Ecuador.

“Aun así tengamos condiciones normales en la temperatura superficial del mar, las lluvias son importantes en el norte del país y no solo por el tema de El Niño, sino por una parte atmosférica que es otro ingrediente más (…) o sea, marzo son las lluvias estacionales, lo menciono porque en Piura, Tumbes, en enero, febrero siempre llueve y en marzo tienen sus picos como en todos los años”, dijo.

“No estoy mencionando que va a llover como en el evento de El Niño Costero, sino lluvias de la estación que siempre tenerlas presentes, y de hecho caudales también. En el tema de caudales, por ejemplo, en Piura, en Tumbes, no solo son las lluvias que están en territorio nacional, sino también las que vienen de Ecuador”, agregó.