Áncash: madre entrega a su hijo de 13 años a la policía por robo de un mototaxi

Una madre entregó a su hijo de13 años a la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que el menor fuera implicado en el robo de un mototaxi en la provincia de Casma, región de Áncash.

La mujer contó que agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) llegaron hasta su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Ramiro Prialé, para intervenir al adolescente.

Durante la diligencia, los efectivos le mostraron un video en el que se observa al menor participando en el hecho delictivo.

La madre señaló que decidió colaborar con las autoridades al considerar que su hijo actuó de manera incorrecta y que era necesario “poner mano dura”, ya que no está dispuesta a tolerar los malos hábitos que, según indicó, estaría aprendiendo en la calle junto a malas compañías.

“Le dije: ‘te vas a hacer responsable, porque yo he visto el video. Mamá te quiere, pero no te voy a querer así’”, sostuvo.

De acuerdo con la información policial, no sería la primera vez que el adolescente está involucrado en un caso similar.

Finalmente, el vehículo robado fue encontrado posteriormente desmantelado en las inmediaciones de un río.

Tras culminar las diligencias correspondientes, el menor de 13 años fue puesto en libertad horas después.