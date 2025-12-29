Alcalde del Santa señala que pedirán explicaciones por inoperatividad de Sistema de Alerta Temprana de Sismos

El alcalde de la provincia del Santa, Felipe Mantilla, se pronunció tras el sismo de magnitud 6.0, con epicentro en Chimbote y cuestionó la inoperatividad del sistema de alerta temprana.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, la autoridad se refirió a la incomodidad de la población sobre la ausencia de una alerta antes del temblor del último sábado.

"Hay una gran incomodidad aquí que el sistema de alerta temprana, que lo administra o lo maneja el país, no ha funcionado. Esto no es responsabilidad de la municipalidad, sino de Indeci y hay una gran preocupación e indignación de la población aquí en Chimbote", aseguró.

Apuntó que este lunes se ha remitido un documento para conocer los motivos sobre la falta de funcionamiento del sistema en la ciudad.

Sin daños de consideración

Asimismo, remarcó que no hubo daños materiales de consideración; sin embargo, señaló que ya se han tomado acciones por disposición de Defensa Civil respecto al uso de algunas infraestructuras.

"No es para alarmarse porque no ha habido daños, digamos, de infraestructura, daños materiales de consideración, no ha habido daños que han afectado la salud de algunas personas, pero sí, ha habido un gran susto", expresó en diálogo con RPP.

No obstante, explicó que infraestructuras como el teatro municipal sufrieron rajaduras de techo y otros daños "que lo han vuelto inutilizable". Lo mismo ha ocurrido en locales de instituciones privadas y espacios comerciales, por lo que mientras no se corrija ni se garantice que ofrezcan seguridad al público, permanecerán cerrados.

"Se ha visitado y como digo, ha habido pequeños desprendimientos de piedras, ha habido rajaduras en paredes, ha habido unos pequeños desprendimientos de algunas paredes que no tienen, digamos, la base y la solidez, pero no ha pasado a mayores, se ha atendido ya", sostuvo.

En el caso del hospital La Caleta, cuyo estado crítico en su infraestructura ha puesto en riesgo la continuidad de la atención, Mantilla dijo que, según el informe de Indeci, hubo desprendimiento de algunas paredes y techos; pero no ha causado daños personales. Sin embargo, se dispuso la evacuación de las áreas afectadas en Emergencia, Cirugía y Ginecología.

"El balance que se ha llegado es que no ha habido daños mayores, sin embargo, tampoco somos ajenos a que esto podría ocurrir, digamos, en los días subsiguientes con las réplicas, y por eso que se tomaron precauciones de que el informe de defensa civil ha conllevado que no deben utilizarse estas áreas", apuntó.

Por otro lado, mencionó que, si bien los simulacros programados por las autoridades del Estado se llevan a cabo "como establece la norma", estos no son respetados por la mayoría de la población.

"Debe haber entre 40 y 50 % nomás que participa. Los simulacros nos llevan a conocer las vías de evacuación; sin embargo, cuando ya se da el verdadero sismo, como lo ha ocurrido el sábado, la reacción de la persona es totalmente distinta porque es un hecho real y ha habido una gran desesperación, un gran susto de la población", remarcó.