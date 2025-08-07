Últimas Noticias
Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Apurímac esta madrugada

El sismo fue sentido a las 2:59 a.m.
El sismo fue sentido a las 2:59 a.m. | Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a 16 kilómetros al norte de Antabamba, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Apurímac esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 2:59 a.m.- se ubicó a 16 kilómetros al norte de Antabamba, a una profundidad de 88 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la localidad de Antabamba.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

