Apurímac: una persona fallecida deja deslizamiento de piedras y lodo en Huaquirca

por Redacción RPP

El evento, que afectó un campamento minero, también causó varios heridos.

Actualidad
Una persona fallecida y varios heridos dejó un deslizamiento de piedras y lodo que afectó un campamento minero en el sector Utupara, distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, región de Apurímac, donde pernoctaban once personas, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la información policial, la víctima mortal era una menor de 16 años.

Mientras que los heridos terminaron con lesiones de consideración. Tres de ellos fueron evacuados a Abancay.

Otras dos personas fueron llevadas al centro de salud de Antabamba; y una persona con lesiones leves fue atendida en la posta de salud del distrito de Huaquirca. El resto de ocupantes resultó ileso.

El hecho fue puesto de conocimiento al representante del Ministerio Público para que se realicen las diligencias de ley.

Apurímac Huaquirca

