Tras una intensa persecución entre La Victoria y San Luis, capturan a ladrón de celulares [VIDEO]

El delincuente sería reincidente, según vecinos. | Fuente: RPP

Tras una intensa persecución entre los distritos limeños de La Victoria y San Luis, policías y serenos capturaron a un escurridizo ladrón.

El malviviente, que se desplazaba en motocicleta, arrebató su equipo móvil a una joven en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, tras lo cual escapó raudamente.

Los gritos de la joven advirtieron a las autoridades, que inmediatamente desplegaron un operativo de búsqueda y captura.

Los policías y serenos persiguieron por varias cuadras al ladrón, pero finalmente lograron interceptarlo en una calle de San Luis.



Delincuente reincidente

El sospechoso, identificado por la Policía Nacional como Felipe Torres Huamán, fue trasladado a la Comisaría PNP de Yerbateros, para continuar con las diligencias de ley.

Cabe mencionar que, según vecinos de la urbanización Santa Catalina, este sujeto sería un ladrón reincidente, conocido por arrebatar sus celulares a transeúntes desprevenidos.

Por ello, exigieron a las autoridades procesar con todo el rigor de la ley a este delincuente, a fin de que no regrese a las calles a seguir sembrando el pánico en el distrito.

