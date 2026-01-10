Sismo de magnitud 4.0 remeció Arequipa esta tarde: es el segundo temblor sentido en la región en lo que va del día

El sismo fue sentido a las 2:44 p.m. | Fuente: IGP

Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Arequipa esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo se ubicó a 27 kilómetros al noreste de Mollendo, en la provincia de Islay; a una profundidad de 25 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la localidad de Mollendo.

El corresponsal de RPP en Arequipa informó que el movimiento telúrico tuvo una duración de entre 5 a 7 segundos, generando temor en parte de la población.

Al cierre de este informe, no hay reporte de daños materiales ni de víctimas, debido a este fenómeno.

Cabe mencionar que este es el segundo sismo sentido en la región Arequipa en lo que va del día. Más temprano, a las 10:44 a.m., se reportó un temblor de magnitud 3.5 con epicentro al sur de Vitor.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0025

Fecha y Hora Local: 10/01/2026 14:44:24

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25km

Latitud: -16.83

Longitud: -71.86

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 27 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 10, 2026

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.