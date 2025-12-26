Últimas Noticias
Arequipa: taller de carpintería quedó en cenizas tras incendio presuntamente provocado por uso de pirotécnicos

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La Policía Nacional presume que el incendio habría sido provocado por el uso de artefactos pirotécnicos, cuya chispa alcanzó la madera almacenada en el taller de carpintería de Esteban Cahuana en Arequipa.

Lo perdió todo. Un incendio consumió el taller del carpintero Esteban Cahuana (55), ubicado en el sector de La Rinconada, el distrito de Mariano Melgar (región Arequipa).

El trágico incidente ocurrió el pasado miércoles, 24 de diciembre, en vísperas de celebrar la Navidad.

El hombre contó que perdió por completo su trabajo de más de 20 años, con pérdidas que oscilan en 35 mil soles.

Según contó a RPP, cuando ocurrió el incendio, se encontraba en la ciudad de Juliaca por asuntos familiares.

Aquella noche -contó- recibió insistentes llamadas. Inicialmente, pensaba que eran allegados que lo saludaban por Navidad, pero se trataba de sus vecinos advirtiéndole sobre el incendio.

Al regresar a su casa, encontró todo reducido a cenizas.

La Policía Nacional presume que el incendio habría sido provocado por el uso de artefactos pirotécnicos, pero esto es materia de investigación.

Recuerdo de una tragedia familiar

El hecho le hizo recordar un doloroso episodio de 2018, cuando seis integrantes de su familia fallecieron tras el despiste del bus Rey Latino, en la provincia de Ocoña, distrito del mismo nombre, ubicado en la provincia arequipeña de Camaná.

Entre las víctimas, estaban su esposa, su hija y su cuñado, hecho que marcó profundamente su vida hace 7 años.

"Hace siete años he perdido a familia. Soy viudo, he perdido a mi esposa, mi hija... seis integrantes de mi familia he perdido. Solo me quedé, pero seguí adelante y ahora se quema mi taller y no sé qué hacer ahora. Para mí ya no hay ni Navidad ni Año Nuevo" declaró a RPP.

Arequipa carpintero

