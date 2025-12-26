Arequipa: taller de carpintería quedó en cenizas tras incendio presuntamente provocado por uso de pirotécnicos

Lo perdió todo. Un incendio consumió el taller del carpintero Esteban Cahuana (55), ubicado en el sector de La Rinconada, el distrito de Mariano Melgar (región Arequipa).

El trágico incidente ocurrió el pasado miércoles, 24 de diciembre, en vísperas de celebrar la Navidad.

El hombre contó que perdió por completo su trabajo de más de 20 años, con pérdidas que oscilan en 35 mil soles.

Según contó a RPP, cuando ocurrió el incendio, se encontraba en la ciudad de Juliaca por asuntos familiares.

Aquella noche -contó- recibió insistentes llamadas. Inicialmente, pensaba que eran allegados que lo saludaban por Navidad, pero se trataba de sus vecinos advirtiéndole sobre el incendio.

Al regresar a su casa, encontró todo reducido a cenizas.

La Policía Nacional presume que el incendio habría sido provocado por el uso de artefactos pirotécnicos, pero esto es materia de investigación.