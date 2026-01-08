Dos menores de edad fueron intervenidos por su presunta implicación en asesinato de un taxista en el Callao

Dos menores de edad, de 15 y 16 años, fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) por su presunta implicación en el asesinato de un taxista en el Callao.

El crimen ocurrió este miércoles, cuando la víctima, identificada como Sergio Rodríguez Aponte, fue asesinada de dos disparos en la cabeza al lado de la parroquia Inmaculada Concepción en el cercado de la provincia constitucional.

Tras una acción inmediata de las autoridades, los adolescentes fueron detenidos, se les encontró armamento y confesaron espontáneamente el hecho.



"(Un policía) se percata de la fuga de dos adolescentes, dos jóvenes, los detiene, encuentra el armamento y paralelamente el vehículo de un taxista con la puerta abierta", relató el general Ricardo Espinoza, jefe de la región policial Callao.

"Lamentablemente el ciudadano Sergio Rodríguez Aponte (fue encontrado) sin vida. (A los intervenidos) se le está haciendo conocer todos sus derechos y además de ello estas personas de manera espontánea confiesan el crimen", agregó.

Las diligencias policiales continúan su curso para esclarecer los hechos relacionados con este homicidio.



De acuerdo a información policial, uno de los menores detenidos estaría presuntamente vinculado a un atentado con arma de fuego contra otro adolescente de 15 años. Este incidente ocurrió el 2 de enero de este año en un billar ubicado en el sector de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao.