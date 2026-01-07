Un hombre fue asesinado dentro de su automóvil en el Callao

El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Uruguay. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El Callao, nuevamente escenario de un hecho de violencia. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Uruguay, al costado de la parroquia Inmaculada Concepción.

El coche fue encontrado con el motor y las luces encendidas, por lo que se presume que la víctima fue acribillada cuando se encontraba conduciendo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron dos casquillos de bala.



Crimen en investigación

Las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas, pero esto tendrá que ser dilucidado durante el proceso.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad del hombre asesinado ni su nacionalidad.

Este no ha sido un caso aislado en el Callao. En otro punto de la provincia constitucional, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda en la urbanización Ciudad del Pescador.

Según testigos, la víctima habría ingresado al predio en un intento por escapar de sus verdugos, pero fue seguida hasta adentro y baleada a sangre fría.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el 2025 el Callao registró 192 homicidios, cifra que pone en evidencia la problemática en el primer puerto.

