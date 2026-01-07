Siguen los atentados contra transportistas: chofer de bus de la Línea E resultó herido en ataque armado en VES

El chofer herido permanece internado en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. | Fuente: RPP

Siguen los atentados contra transportistas en Lima y Callao. Esta vez, el chofer de un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida popularmente como la Línea E-10, resultó herido en un ataque armado perpetrado en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el conductor fue interceptado en inmediaciones del óvalo Las Lomas por sujetos armados, que dispararon hasta seis veces.

El chofer sobrevivió al atentado, pero sufrió un impacto de bala en la pierna derecha, por lo que fue trasladado en su propio bus al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanece en observación.

La unidad atacada fue trasladada al patio de maniobras de la empresa Etrascpsa, hasta donde acudieron agentes de la Comisaría PNP José Gálvez, para realizar las pesquisas de ley.

En un recorrido por VES, un equipo de RPP constató que no hay buses de la Línea E circulando, por lo que se presume que los transportistas han optado por no salir a trabajar por temor a ser víctimas de otro atentado.

Todo apunta a que este ataque está relacionado con amenazas de extorsionadores, pero esto deberá ser establecido durante la investigación, que ya está en curso.

