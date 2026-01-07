Últimas Noticias
Siguen los atentados contra transportistas: chofer de bus de la Línea E resultó herido en ataque armado en VES

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El hombre sobrevivió al atentado y fue trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Este es el segundo ataque contra transportistas registrado en las últimas horas en la capital.

Lima
00:00 · 02:02
VMT
El chofer herido permanece internado en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. | Fuente: RPP

Siguen los atentados contra transportistas en Lima y Callao. Esta vez, el chofer de un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida popularmente como la Línea E-10, resultó herido en un ataque armado perpetrado en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el conductor fue interceptado en inmediaciones del óvalo Las Lomas por sujetos armados, que dispararon hasta seis veces.

El chofer sobrevivió al atentado, pero sufrió un impacto de bala en la pierna derecha, por lo que fue trasladado en su propio bus al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanece en observación.

La unidad atacada fue trasladada al patio de maniobras de la empresa Etrascpsa, hasta donde acudieron agentes de la Comisaría PNP José Gálvez, para realizar las pesquisas de ley.

En un recorrido por VES, un equipo de RPP constató que no hay buses de la Línea E circulando, por lo que se presume que los transportistas han optado por no salir a trabajar por temor a ser víctimas de otro atentado.

Todo apunta a que este ataque está relacionado con amenazas de extorsionadores, pero esto deberá ser establecido durante la investigación, que ya está en curso. 

El bus fue baleado en inmediaciones del óvalo Las Lomas, en Villa El Salvador.
El bus fue baleado en inmediaciones del óvalo Las Lomas, en Villa El Salvador. | Fuente: Cortesía

Seguidilla de ataques contra transportistas

Lamentablemente, los ataques contra transportistas han vuelto a tomar fuerza en Lima y Callao. En las últimas horas, también en VES, un bus de la Línea 41 fue baleado en la avenida Pastor Sevilla.

En este ataque, no se registraron heridos, ya que el vehículo estaba vacío; pero los choferes y cobradores de esta empresa están atemorizados.

En tanto, el pasado lunes, delincuentes dejaron un explosivo en la puerta del patio de maniobras de la empresa Cinco Estrellas en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Esto se suma al asesinato del conductor de una cúster de la empresa Etmosa, crimen perpetrado el pasado fin de semana en San Martín de Porres, al norte de Lima.

