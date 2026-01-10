PNP capturó a sujeto sospechoso de haber asesinado a un joven en el Callao

Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto sindicado de haber participado en el asesinato de un joven, crimen perpetrado hace unos días en el asentamiento humano José Boterín, en el Callao.

El pasado 28 de diciembre, un automóvil color negro llegó hasta una calle de la citada zona de la provincia constitucional, tras lo cual sus ocupantes descendieron y arrojaron el cuerpo sin vida de la víctima.

Las investigaciones permitieron dar con Jorge Israel Benítez Meza, sindicado de haber participado en este homicidio, indicó el coronel PNP Roger Cano Benítez, jefe de la División de Investigación de Robos.

“Hasta el momento, lo que estamos viendo, la hipótesis primaria, es el sicariato. Y como siempre sabemos que, presumiblemente, esto sería por un acto de venganza o un ajuste de cuentas. Estamos por determinar”, refirió.

“Tengamos en cuenta que las investigaciones por el homicidio se encuentran a cargo de la dependencia policial del Callao. En coordinación con ellos, vamos a establecer el móvil, la secuencia y demás autores de este execrable hecho”, agregó.



Detenido con antecedentes

Según la PNP, Benítez Meza registra un amplio prontuario criminal.

En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego con silenciador, municiones y drogas.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Dirección de Investigación Criminal destacó la captura de este sujeto, al que sindicó como integrante de la banda ‘Los Chamacos del Mal’. “Se incautó un arma, droga y un vehículo vinculado a un homicidio en el Callao”, resaltó la institución.

Cabe señalar que este es el tercer asesinato registrado en la zona de José Boterín, en el Callao, en las últimas semanas.

