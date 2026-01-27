Callao: dos hombres resultaron heridos tras balacera en la avenida Oquendo

De manera preliminar, la Policía no descarta que este ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas. | Fuente: RPP

Dos personas resultaron heridas tras una balacera registrada en la cuadra cuatro de la avenida Oquendo, en la provincia constitucional del Callao.

Según testigos, dos hombres de entre 25 y 30 años se encontraban conversando frente a un local de carpintería, cuando fueron interceptados por dos delincuentes, quienes, tras identificarlos, abrieron fuego en varias oportunidades y luego huyeron corriendo con rumbo desconocido.

Ambos heridos fueron auxiliados y trasladados a un hospital cercano, donde permanecen recibiendo atención médica. Por lo pronto, se conoce que su estado de salud es reservado.

Además, en el lugar de los hechos, efectivos policiales hallaron más de 10 casquillos de bala.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Disparos no comprometieron órganos vitales

La autoridad informó que los disparos impactaron en la pierna y el abdomen de las víctimas sin comprometer, afortunadamente, órganos vitales.

Asimismo, la Policía señaló que las víctimas no pudieron ser identificadas en el momento, ya que no portaban documentos de identidad.

Hasta la zona llegó personal del Departamento de Investigación Criminal del Callao para iniciar las diligencias correspondientes a fin de determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

De manera preliminar, la Policía no descarta que este ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas. En tanto, vecinos del sector solicitaron mayor presencia policial en esta parte del Callao para prevenir nuevos hechos delictivos.