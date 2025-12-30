Indecopi inicia investigación tras choque de trenes que dejó un fallecido y 30 heridos en la vía hacia Machu Picchu

El Indecopi también evalúa si este accidente generará afectaciones en las frecuencias de traslado de turistas.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación de oficio, tras el saldo de 30 heridos y un fallecido que dejó el choque frontal de dos tres en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu, en el sector Pampaccahua, en la región Cusco.

En su cuenta de X (antes Twitter), la institución precisó que se buscará conocer si las empresas ferroviarias brindaron la atención oportuna a los pasajeros heridos, con el objetivo de determinar si cuentan con el respectivo seguro por accidentes.

“El Indecopi evalúa si este hecho generará afectaciones en las frecuencias de traslado de los turistas que han contratado el servicio de trenes”, se lee en la publicación.

#IndecopiEnTodoElPerú | Ante el lamentable choque de trenes ocurrido hoy en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, sector de Pampaccahua, región Cusco, especialistas del Indecopi, iniciaron una investigación de oficio para garantizar los derechos de los consumidores afectados. pic.twitter.com/hFYjcjPhaI — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) December 30, 2025

Accidente mortal en la vía hacia Machu Picchu

Un fallecido, identificado como Roberto Cardenas, y al menos 30 heridos es el saldo que ha dejado el choque frontal de dos trenes en el kilómetro 98, en el sector Pampaccahua, en el tramo Machu Picchu - Ollantaytambo.

Los trenes que colisionaron pertenecen a las empresas PeruRail e IncaRail, según informaron desde Ferrocarril Trasandino, empresa concesionaria de la vía de tren sur oriente del país. El choque se produjo cerca a la 1: 20 p. m.

Según fuentes policiales, el fallecido es un maquinista de la empresa IncaRail.

Videos filmados en la zona muestran que los vagones de ambos trenes presentan daños estructurales en la parte frontal, mientras que los viajeros, con sus equipajes, se encuentran sentados al costado de la vía.

Fuentes de RPP confirmaron que desde la empresa PeruRail enviaron tres vagones vacíos para evacuar a los heridos y viajeros varados.

Asimismo, la Policía anunció el envío de agentes de la Unidad de Emergencia y Alta Montaña fueron enviados para brindar apoyo a los pasajeros.

Por su parte, la empresa IncaRail informó que todo su personal fue trasladado a la zona para brindar acciones de apoyo a los pasajeros.

El Ministerio de Salud dio cuenta del envío de 12 ambulancias y profesionales de salud a las zonas más cercanas al accidente para brindar apoyo.