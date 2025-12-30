Ministro de Cultura anuncia reestructuración de DDC Cusco y dice que calificación de N7W sobre Machu Picchu no es técnica

Alfredo Luna, ministro de Cultura, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la situación que atraviesa Machu Picchu, nuestra Maravilla del Mundo que podría perder tal condición.

El pasado 17 de diciembre, Juan César Subiate Paredes, representante de New Seven Wonders (N7W) en el Perú, alertó que la llaqta estaría al borde de perder su categoría, debido al impacto del denominado “efecto maravilla”, que incrementó masivamente la llegada de turistas sin una gestión adecuada, lo cual se refleja en largas filas, denuncias por estafas, deficiencias en los servicios turísticos y dudas sobre la correcta preservación del patrimonio arqueológico.

Al respecto, Luna Briceño consideró que el problema de Machu Picchu "no es político", sino que es algo que se debe resolver "desde los aspectos técnico, científico y también de gestión y coordinación institucional". Además, señaló que N7W no ha dado "un estudio técnico sólido" sobre el santuario inca, sino una opinión.

"Hay que diferenciar que el ente rector, podemos decir, la opinión técnica la ha dado la UNESCO. Las ONG internacionales que nos dan calificaciones muy bonitas y útiles en nuestro marketing turístico, como se ve en [New] Seven Wonders, no son entes técnicos, no son entes que hayan hecho un estudio técnico sólido, tienen opiniones en función de lo que aprecian", sostuvo.

"Y si yo aprecio desde fuera: toma del tren, toma de los buses, pelea entre los buses, problemas de acceso de los turistas, entonces digo: ‘este sitio tiene ciertas características que me hacen decir que no son recomendables’", señaló. No obstante, el ministro indicó que su respuesta no busca "menospreciar" a N7W.

"No es menospreciar, es simplemente poner en la condición de opinión técnica y opinión comercial. Y [...] esta opinión comercial está muy relacionada a esa percepción del turismo [...] En el caso de Cultura, nuestra competencia está vinculada a la conservación y preservación del sitio arqueológico. No vemos el tema de transporte, no vemos el tema de promoción turística porque competen a otros sectores, ni la gestión ambiental. Sin embargo, sí tenemos una relación coordinada con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio del Ambiente", explicó.

Anuncia reorganización de la DDC Cusco

En el marco de las acciones para optimizar el acceso de turistas a Machu Picchu, el titular del Mincul anunció una reestructuración de la Dirección Desconcentrada (DDC) de Cusco.

"En este momento, lo que yo puedo afirmar tajantemente es que estamos en una reorganización de la DDC de Cusco, que nos va a permitir una mejor gestión del santuario. ¿En qué aspecto? Primero, ya tenemos de manera coordinada un plan maestro que estaba y andaba lento. Lo hemos impulsado en, prácticamente, un mes, un plan maestro del santuario que debe ser aprobado en la UGM, el día 8 de enero", destacó.

Además, indicó que se implementarán medidas para que el turista "se sienta mejor" durante su visita a Machu Picchu, como horarios preestablecidos y el "uso de brazaletes".

"Número uno, el turista tiene tiempos de espera a la hora del ticket en Machupicchu Pueblo, tiene tiempos de espera a la hora del ingreso que no es ordenado y tiene ciertas concentraciones en las zonas de las fotografías. Y ello se tiene que ordenar con horarios establecidos, con la coordinación que antes de la pandemia era mejor, porque la pandemia alteró el comportamiento turístico entre el tren, entre el bus y los horarios de ingreso. Con ello, vamos a establecer un flujo mucho más ordenado para que el turista no sienta esta desesperación de la espera", sostuvo.

"Efectivamente, mientras más turistas asistan, vamos a necesitar necesariamente más orden. Orden en la coordinación buses-tren-horarios. Orden en la concentración de personas. Para ello, hemos implementado para este año, el uso de brazaletes para diferenciar a los diversos ingresantes […]. y luego vamos a establecer temas de calor, es decir, concentraciones humanas en el sitio, de manera tal que nos permita desconcentrar, con la ayuda de los guardaparques, a turistas que están permaneciendo mucho tiempo en una sola zona", agregó.

Finalmente, el ministro señaló que "no están dadas las condiciones ahora" para establecer una autoridad autónoma encargada de la gestión del santuario de Machu Picchu.

"Con relación a la autoridad autónoma, es una propuesta que va mucho más allá de Machu Picchu. Estamos hablando de una autoridad autónoma que se propone que se extienda a todo el Valle Sagrado, que significa Chinchero también, Ollantaytambo, etcétera, todo lo que está involucrado en el Valle Sagrado. Para proponer algo de estas dimensiones se requiere un estudio técnico mucho más profundo del que tenemos a la fecha", aseveró.

"Aún no [están dadas las condiciones] y, en todo caso, de aparecer esta norma, tendríamos que trabajar como Estado en la elaboración de una estructura compleja para atender todo este espacio", puntualizó.