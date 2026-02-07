Últimas Noticias
MTC aseguró continuidad del proyecto de la nueva Carretera Central tras dejar sin efecto contrato de asistencia técnica con EGIS

El MTC enfatizó que todos los contratos de los proyectos estratégicos continúan plenamente.
El MTC enfatizó que todos los contratos de los proyectos estratégicos continúan plenamente. | Fuente: MTC
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló también que el contrato suscrito para la ejecución del Puente y Vía Expresa Santa Rosa continúan plenamente vigente.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó que la resolución del contrato entre Provías Nacional y la empresa EGIS, encargada de brindar asistencia técnica a través de la PMO Vías, no afecta la continuidad ni el avance del proyecto de la nueva Carretera Central, uno de los megaproyectos de infraestructura más importantes del país.

Según precisó el sector en un comunicado, el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito con la República Francesa se "mantiene plenamente vigente y operativo". En ese marco, el MTC aclaró que la PMO Vías cumple únicamente funciones de asesoría técnica especializada y no ejecuta obras ni actúa como contraparte contractual en los proyectos de inversión.

"Por ello, la decisión tomada no impacta los contratos, cronogramas ni procesos en curso vinculados a la Carretera Central, que continúan avanzando en el marco de sus respectivos compromisos técnicos y presupuestales", remarcó.

El MTC afirmó, además, que todos los contratos de los proyectos estratégicos siguen vigentes, tanto los vinculados a la nueva Carretera Central como aquellos relacionados con las obras de conexión aeroportuaria. En el caso específico del Puente Santa Rosa, precisó que el contrato fue suscrito directamente entre Provías Nacional y el Consorcio Chalaco, integrado por Sacyr y Aecon, sin participación de la PMO Vías.

Asimismo, informó que coordinará con la Embajada de Francia y la Cancillería peruana para designar, en el marco del acuerdo G2G, una nueva empresa que cumpla con los estándares técnicos y éticos requeridos para brindar la asistencia técnica que demanda un proyecto de esta magnitud.

“Los contratos siguen vigentes, los proyectos continúan avanzando y el Estado peruano, a través de Provías Nacional, mantiene el control técnico, contractual y financiero de cada obra”, sostuvo la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila.

