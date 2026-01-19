Ventanilla: ataque armado a mototaxi deja un muerto y una menor herida

Un muerto y una menor de edad herida dejó un ataque armado registrado contra un mototaxi en la avenida Revolución, en la zona industrial del distrito chalaco de Ventanilla.

De acuerdo con testigos, el mototaxi de color negro se desplazaba por esta vía cuando apareció otro vehículo similar, del que descendió un delincuente que, sin mediar palabra, disparó en más de 10 oportunidades contra el vehículo menor y luego huyó con rumbo desconocido.

Producto de este ataque, Cristian Eduardo Salcedo Ceballos, de 22 años, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de Emergencias de Ventanilla, donde los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En tanto, una menor de 16 años recibió impactos de bala en el abdomen y en la pierna. Ella permanece internada en dicho centro de salud y su estado es reservado.

Vecinos piden mayor presencia policial

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística de la Dirincri, quienes hallaron más de 10 casquillos de bala, evidencias que ya son parte de esta investigación.

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar el móvil del crimen, identificar a los responsables y establecer el vínculo entre las víctimas.

Este suceso ha generado profunda indignación entre los vecinos de Ventanilla, quienes exigen mayor patrullaje y presencia policial para evitar que hechos violentos como este se repitan.