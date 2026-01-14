La Libertad: rescatan a dos mineros atrapados en socavón tras deslizamiento por lluvias

Las labores de rescate requirieron el apoyo de maquinaria pesada proporcionada por la municipalidad distrital de Sayapullo, así como por una empresa minera de la zona.

Dos trabajadores mineros que quedaron atrapados en el interior de un socavón fueron rescatados con éxito en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú, en la sierra de la región La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el incidente se produjo a raíz de un deslizamiento de tierra y rocas ocasionados por las intensas lluvias que se registran en la zona.

Durante el rescate, ambos trabajadores -quienes vestían cascos e indumentaria de color naranja fosforescente- tuvieron que ser evacuados a través de un pequeño orificio habilitado en el socavón.

Tras ser liberados, los dos hombres fueron atendidos en el lugar y no presentaron lesiones de consideración, según informaron las autoridades.