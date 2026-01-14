Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Libertad: rescatan a dos mineros atrapados en socavón tras deslizamiento por lluvias

Durante el rescate, ambos trabajadores tuvieron que ser evacuados a través de un pequeño orificio habilitado en el socavón
Durante el rescate, ambos trabajadores tuvieron que ser evacuados a través de un pequeño orificio habilitado en el socavón | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las labores de rescate requirieron el apoyo de maquinaria pesada proporcionada por la municipalidad distrital de Sayapullo, así como por una empresa minera de la zona.

La Libertad
00:00 · 01:04

Dos trabajadores mineros que quedaron atrapados en el interior de un socavón fueron rescatados con éxito en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú, en la sierra de la región La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el incidente se produjo a raíz de un deslizamiento de tierra y rocas ocasionados por las intensas lluvias que se registran en la zona.

Durante el rescate, ambos trabajadores -quienes vestían cascos e indumentaria de color naranja fosforescente- tuvieron que ser evacuados a través de un pequeño orificio habilitado en el socavón.

De acuerdo con el reporte preliminar, las labores de rescate requirieron el apoyo de maquinaria pesada proporcionada por la municipalidad distrital de Sayapullo, así como por una empresa minera de la zona.

Tras ser liberados, los dos hombres fueron atendidos en el lugar y no presentaron lesiones de consideración, según informaron las autoridades.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
La Libertad COER

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA