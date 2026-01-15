La Libertad: detienen a alcalde por presuntamente utilizar una camioneta municipal para consumir bebidas alcohólicas

Tras la intervención, el alcalde y el conductor fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias de ley | Fuente: RPP

La Policía Nacional informó la detención de Luis Alberto Sánchez Rosso (36), alcalde de la municipalidad del centro poblado de Calipuy, provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), por el presunto delito de peculado de uso.

La autoridad edil es acusada de utilizar una camioneta asignada a la municipalidad para fines personales; específicamente, para consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

La intervención

El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc). Según el reporte policial, Sánchez Rosso fue intervenido en la ciudad de Trujillo, en compañía de Jorge Vásquez Cortez (38), chofer del vehículo oficial.

Ambos fueron interceptados a pocos metros de una bodega, lugar donde minutos antes habrían sido captados bebiendo licor junto a un grupo de personas.

Tras la intervención, el alcalde y el conductor fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias de ley, mientras duran las investigaciones en situación de flagrancia.

Segundo alcalde detenido en 2026

Este hecho marca un preocupante inicio de año para la gestión municipal en La Libertad, ya que se trata del segundo caso de una autoridad edil detenida en los primeros 15 días del 2026.

Cabe recordar que, recientemente, se dispuso la detención preliminar de Juan Carlos Soles, alcalde del distrito de Chao (provincia de Virú). Soles es investigado por la Fiscalía y la Policía por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio, en un caso que involucra a otras 12 personas acusadas de corrupción.